Украине нужна справедливость. Как Россия использует наши внутренние недостатки с пользой для себя

Related video

О ценностях в политической культуре

Решение любых социальных конфликтов можно свести к трем базовым результатам: побеждает истина, побеждает сила, побеждает общее благо. В зависимости от типа политической культуры и "взрослости" нации, может преобладать тот или иной подход.

Как бы неприятно это ни звучало, но мы — нация детей. Нас не научили в школе, а позже в университетах, как комфортно общаться друг с другом, как решать споры или достигать консенсуса. И поэтому таким открытием становятся для новичков курсы Aspen — ведь там просто учат обсуждать сложные проблемы.

Более того, мы — нация недолюбленных детей, которым "родители" все время что-то запрещали: говорить на своем языке, иметь свое государство, иметь сильную армию. В результате, в наших действиях и словах доминирует желание самоутвердиться, доказать свою состоятельность и часто токсичное стремление навязать свою правоту.

Соответственно при решении сложных споров в Украине доминирует принцип силы, затем — истины, и совсем немного — общего блага. Поскольку сила и даже истина (в зависимости от системы координат) могут меняться, иногда достаточно быстро, то нам очень сложно находить системные и долгосрочные решения, которые бы действовали длительное время для всех без исключения.

Решение этой проблемы находится в плоскости лидерства и персонального примера тех, кто претендует на роль проводников. Общество становится здоровее, когда его лидеры, несмотря на свою принадлежность к тем же ценностям, стараются идти на шаг впереди. Они продвигают определенные добродетели для того, чтобы общество становилось лучше. Когда общество очень медленно меняет ценностные императивы, политики или условные "моральные авторитеты" способны предложить более эффективные модели социального взаимодействия.

И вот, как и 100 лет назад, Украина сегодня стоит перед самым большим вызовом для нации. Этот вызов: что именно может объединить нас, таких разных и таких злых.

Весной 2022 года украинцы объединились против врага, который угрожал самому существованию государства и нации. Сегодня значительное количество украинцев и украинок считает, что угрозы нет, что где-то далеко есть фронт, на котором более-менее стабильно стоят ВСУ. Фальшивое ощущение спокойствия привело к тому, что мы снова погрузились в ссоры, с какой стороны разбивать яйца — тупой или острой. И право силы или истины снова заняли вакантные места универсального оружия. Именно это делают с нами русские на протяжении веков: они вживляют вирусы споров, пользуются тем, что мы не научены общаться друг с другом.

Роль власти как легитимного аппарата принуждения и авторитета заключается не только в том, чтобы поддерживать установленные правила, но также в том, чтобы продвигать определенные ценности. Именно политики представляют нарративы, защищают их и пытаются сделать общество лучше. И именно поэтому западные политики демонстрируют нулевую толерантность к ценностным нарушениям — ковидная вечеринка, сексуальное унижение или пользование служебным транспортом в собственных целях.

Важно

Маленькая орда не победит большую. Почему в украинском обществе все больше сходства с Россией

Наша власть сегодня слабо понимает эту роль — выступать медиатором и авторитетом. Это чувствуется в кулуарных разговорах, это считывается с выступлений Зеленского, который является сегодня олицетворением украинской власти и ролевой моделью для многих политиков. Власть понимает себя как сильного защитника, который безальтернативно продвигает собственную повестку дня. И в этой реализации права сильного, претендующего на истину, часто теряется много деталей, которые делают решения неэффективными.

Хотя изменить матрицу не так уж и сложно. Вот эти "пять менеджеров", которые есть у президента, и на которых он может положиться, — это и есть концентрированное выражение нашей власти. Это закрытый клуб, который боится допустить внутрь кого-то другого, кто может лучше реализовывать их экспертизу. Вместо того, чтобы нанимать на работу тех, кто эффективнее, мы получаем постоянное противостояние всех со всеми ради сохранения статусов, в том числе теплой ванны для президента. Политики боятся проявлять инициативу, и ждут, что скажет лидер их политической силы. Это касается и оппозиционных партий, ведь они тоже не создали инклюзивных площадок для наработки решений.

Политики руководствуются обманчивым чувством контроля. И это то, что делает нас слабее. Вместо использования всех ресурсов общества для быстрого получения результатов — качественного закона о мобилизации, аудита Минобороны или создания инвестиционных кластеров — мы погрязли в спорах и ссорах. Методы и инструменты этих споров исключают решение проблем и приводят только к углублению конфликта.

Выход из ситуации есть один — инклюзивность. Офис Президента должен открыться к обсуждениям ключевых тем с экспертами, с общественными деятелями, в том числе с оппозицией. Возможно, последняя встреча с бизнесом и создание площадки для дискуссий станет примером такой работы?

Оппозиция также должна выйти за пределы периметра и привлекать максимальное количество групп интересов. Должны появиться реальные инструменты для разработки решений, а не форумы для демонстрации презентаций и дешбордов. Должна быть конкуренция идей и взглядов для того, чтобы выбрать лучшее.

И пора уже поднимать ценности как основное отличие нас от варваров на севере. Справедливость не должна быть просто словом, которое вписывают в речи для риторического эффекта. Справедливость — это равенство всех без исключения перед правилами, которые есть в этом государстве.

Не каждый из нас президент. Но каждый — украинец или украинка.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно