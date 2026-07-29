Иран хотел ударить баллистикой по украинскому порту: что его остановило, — СМИ

По словам официальных лиц, активизация дипломатических усилий позволила снизить напряженность после инцидента, который грозил спровоцировать более масштабную войну.

По словам иранских и западных официальных лиц, Иран рассматривал возможность нападения на морской порт в Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но благодаря активным дипломатическим переговорам ситуация на данный момент успокоилась, сообщает The New York Times.

Украина, обвиняющая Иран и Россию в взаимной поддержке военных операций, в минувшую субботу нанесла удар по иранскому торговому грузовому судну в Каспийском море. Иранские официальные лица поклялись отомстить.

Некоторые источники, знакомые с разведывательными данными, заявили, что ожидают запуска Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста, но с целью причинения относительно небольшого ущерба. Другие официальные лица заявили, что целью, вероятно, будет один из украинских портов на Черном море.

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Но любой ракетный удар, нанесенный из Ирана по Украине стал бы "драматической эскалацией", как отмечают источники и мог бы спровоцировать более масштабную войну, учитывая напряженность между двумя странами из-за союза Ирана с Россией.

Иранские официальные лица заявили, что надеются на завершение конфликта ответным ударом, но западные чиновники предупредили, что трудно предсказать реакцию Украины.

Официальные лица, опрошенные для этой статьи, говорили на условиях анонимности — западные чиновники, чтобы обсудить конфиденциальные разведывательные вопросы, и иранцы, чтобы обсудить военное планирование.

26 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал нападение Украины нарушением Устава ООН, направленным на втягивание Европы в войну Ирана с Соединенными Штатами. В сообщении в социальных сетях он заявил, что этот инцидент "не может оставаться без ответа".

Блокада США иранских портов Персидского залива повысила важность торговли Ирана с Россией через Каспийское море. Каспийское море стало важнейшим маршрутом снабжения как для открытой, так и для тайной торговли.

Однако 28 июля, после того Арагчи провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, напряженность удалось снизить.

После телефонного разговора Арагчи сообщил, что Сибига назвал нападение на грузовое судно непреднамеренным.

"Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо", — сообщил Арагчи, заявив, что "необходимо возместить убытки".

Министр иностранных дел Ирана заявил на своем официальном сайте, что он также поговорил с Каей Каллас, главным дипломатом Европейского союза, о "путях содействия снижению напряженности в регионе".

Мехди Рахмати, аналитик, близкий к иранскому правительству и проживающий в стране, заявил, что, хотя некоторые иранские политические деятели призывали к ответным действиям против Украины, другие советовали проявлять сдержанность.

"Украина — это не маленькая, незначительная страна. У нее есть военный опыт и материально-техническое обеспечение со стороны Америки и Европы. Мы ничего не выиграем, создавая новый фронт в войне", — заявил Рахмати в телефонном интервью из Тегерана.

Тем не менее, остается неясным, как долго напряженность будет оставаться под контролем.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля находился в Вашингтоне, куда прибыл на похороны сенатора Линдси Грэма. Он встретился с Дональдом Трампом, которому обещал предоставить разведывательные данные о поддержке Россией Ирана в его войне с Соединенными Штатами. Украинские официальные лица заявили, что Россия передала Ирану спутниковые снимки американских баз на Ближнем Востоке.

Также Иран передал России беспилотники "Шахед" для атак по Украине и сейчас, видимо, передает запчасти для них.

Напомним, 28 июля Андрей Сибига сообщил о звонке в Тегеран по поводу удара по Каспию и заявлений Ирана о возможности удара по Украине. Украинский дипломат пояснил, что корабли подверглись атаке, поскольку РФ напала на Украину, а Украина защищается. По словам Сибиги, ответственность за потери должна нести исключительно РФ, которая начала агрессию. При этом Сибига подчеркнул, что украинцы не хотят эскалации, и также призвал Иран прекратить оказывать помощь Москве.

А в Центре по противодействию дезинформации СНБО объяснили, следует ли ожидать ракетных ударов со стороны Ирана по Украине в ответ на удары по Каспию.