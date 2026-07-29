Іран хотів завдати балістичного удару по українському порту: що його зупинило, — ЗМІ

За словами офіційних осіб, активізація дипломатичних зусиль дозволила знизити напруженість після інциденту, який міг спровокувати більш масштабну війну.

За словами іранських та західних офіційних осіб, Іран розглядав можливість нападу на морський порт в Україні у відповідь на український удар по іранському судну, але завдяки активним дипломатичним переговорам ситуація наразі стабілізувалася, повідомляє The New York Times.

Україна, яка звинувачує Іран і Росію у взаємній підтримці військових операцій, минулої суботи завдала удару по іранському торговому вантажному судну в Каспійському морі. Іранські офіційні особи пообіцяли помститися.

Деякі джерела, обізнані з розвідувальними даними, заявили, що очікують на запуск Іраном балістичної ракети з невеликою боєголовкою в бік України як символічного жесту, але з метою заподіяння відносно невеликої шкоди. Інші офіційні особи заявили, що ціллю, ймовірно, стане один із українських портів на Чорному морі.

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Однак будь-який ракетний удар, завданий з Ірану по Україні, став би "драматичною ескалацією", як зазначають джерела, і міг би спровокувати більш масштабну війну, з огляду на напруженість у відносинах між двома країнами через союз Ірану з Росією.

Іранські офіційні особи заявили, що сподіваються на завершення конфлікту у відповідь ударом, але західні чиновники попередили, що важко передбачити реакцію України.

Офіційні особи, опитані для цієї статті, висловлювалися на умовах анонімності — західні чиновники, щоб обговорити конфіденційні розвідувальні питання, та іранці, щоб обговорити військове планування.

26 липня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав напад України порушенням Статуту ООН, спрямованим на втягнення Європи у війну Ірану зі Сполученими Штатами. У дописі в соціальних мережах він заявив, що цей інцидент "не може залишитися без відповіді".

Блокада США іранських портів у Перській затоці підвищила важливість торгівлі Ірану з Росією через Каспійське море. Каспійське море стало найважливішим маршрутом постачання як для відкритої, так і для таємної торгівлі.

Однак 28 липня, після того як Арагчі провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Андрієм Сібігою, напруженість вдалося зменшити.

Після телефонної розмови Арагчі повідомив, що Сібіга назвав напад на вантажне судно ненавмисним.

"Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян або інтереси є неприйнятним", — повідомив Арагчі, заявивши, що "необхідно відшкодувати збитки".

Міністр закордонних справ Ірану заявив на своєму офіційному сайті, що він також поспілкувався з Каєю Каллас, головною дипломаткинею Європейського Союзу, щодо "шляхів сприяння зниженню напруженості в регіоні".

Мехді Рахматі, аналітик, наближений до іранського уряду та який проживає в країні, заявив, що, хоча деякі іранські політичні діячі закликали до відповідних дій проти України, інші радили виявляти стриманість.

"Україна — це не маленька, незначна країна. Вона має військовий досвід та матеріально-технічне забезпечення з боку Америки та Європи. Ми нічого не виграємо, створюючи новий фронт у війні", — заявив Рахматі в телефонному інтерв’ю з Тегерана.

Проте залишається незрозумілим, як довго напруженість залишатиметься під контролем.

28 липня президент України Володимир Зеленський перебував у Вашингтоні, куди прибув на похорон сенатора Ліндсі Грема. Він зустрівся з Дональдом Трампом, якому пообіцяв надати розвідувальні дані про підтримку Росією Ірану в його війні зі Сполученими Штатами. Українські офіційні особи заявили, що Росія передала Ірану супутникові знімки американських баз на Близькому Сході.

Також Іран передав Росії безпілотники "Шахед" для нападів на Україну і зараз, судячи з усього, передає запчастини для них.

Нагадаємо, 28 липня Андрій Сібіга повідомив про дзвінок до Тегерана щодо удару по Каспію та заяв Ірану про можливість удару по Україні. Український дипломат пояснив, що кораблі зазнали атаки, оскільки РФ напала на Україну, а Україна захищається. За словами Сибіги, відповідальність за втрати має нести виключно РФ, яка розпочала агресію. При цьому Сибіга наголосив, що українці не хочуть ескалації, а також закликав Іран припинити надавати допомогу Москві.

А в Центрі з протидії дезінформації РНБО пояснили, чи слід очікувати ракетних ударів з боку Ірану по Україні у відповідь на удари по Каспію.