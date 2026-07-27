Неокаперство XXI века: война в Иране возродила почти забытый феномен "морских сражений" — СМИ

Мировая система морской безопасности переживает самый глубокий кризис за последние десятилетия, поскольку напряженность вокруг Ормузского пролива — лишь одно из проявлений более широкого процесса. Он уже успел охватить целый ряд акваторий и морей

Обозреватель Саймон Тисдалл убежден, что современная политика Вашингтона в отношении Ормузского пролива всё больше сводится к защите собственных экономических интересов, а не международного порядка. Об этом говорится в колонке автора в газете The Guardian.

Автор подчеркивает, что именно принцип свободы мореплавания (mare liberum), который на протяжении веков лежал в основе международного морского права, в настоящее время оказался под угрозой. Он напоминает, что госсекретарь США Марко Рубио ещё в июне заявлял, что ни одна страна не имеет права взимать сборы за прохождение по международной водной артерии.

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Впрочем, Трамп позже сам допускал введение таких сборов, а меморандум между США и Ираном фактически признал право Тегерана и Омана получать прибыль от транзита через пролив. Эта противоречивость, по мнению автора, свидетельствует о разрушении международного консенсуса в отношении свободы судоходства.

Одним из самых опасных последствий этой тенденции Тисдалл называет появление современных форм, напоминающих историческое каперство — несмотря на его официальный запрет после Парижской декларации 1856 года. Речь идет прежде всего о прокси-силах: хуситы, которых поддерживает Иран, атакуют судоходство у Баб-эль-Мандебского пролива, формально не являясь государственным флотом, но получая оружие и поддержку от Тегерана.

Океаны, Европа и теневой флот РФ

Автор выделяет отдельную тенденцию, заключающуюся в использовании гражданских судов в военно-политических целях — в частности, Россия применяет "теневой флот" для гибридных операций. Западные страны неоднократно сообщали о подозрениях в картографировании подводной инфраструктуры и сборе разведданных вблизи кабелей связи в Балтийском и Северном морях.

Отдельное направление конфликта — Индо-Тихоокеанский регион, где Китай строит искусственные острова в Южно-Китайском море и регулярно проводит учения вблизи Тайваня. Дополнительную тревогу вызвали недавние боевые стрельбы китайского эсминца в исключительной экономической зоне Японии с участием российского военного корабля.

Европейский театр морского противостояния также становится всё более активным — после потерь Черноморского флота Россия усилила активность в Балтийском море, Северной Атлантике и Ла-Манше. Автор упоминает повреждения подводных кабелей и трубопроводов, а также инциденты с участием российских кораблей вблизи Великобритании, которые свидетельствуют об обострении противостояния России с НАТО.

Что ждет мир в будущем

В ответ на это всё больше государств наращивают свои военно-морские возможности: Великобритания модернизирует морскую составляющую ядерного сдерживания, Австралия развивает программу атомных подводных лодок, а НАТО пересматривает приоритеты в области обороны. Тисдалл делает вывод, что мир постепенно возвращается к системе, в которой определяющую роль играет не международное право, а сила государств — именно поэтому нынешний хаос всё больше напоминает не классическое пиратство, а "неокаперство".

Борьба за контроль над ключевыми морскими путями в последние недели только обостряется. После новой эскалации между США и Ираном Вашингтон перенес акцент на обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив, а поддерживаемые Тегераном хуситы тем временем открыли новый фронт в Красном море, атаковав нефтяные танкеры у Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее Фокус сообщал о том, как теневой флот РФ массово обходит Ла-Манш. Суда российского "теневого флота" начали массово обходить британские и французские территориальные воды после ряда задержаний со стороны властей этих стран.

Впоследствии стало известно, как в администрации Трампа высказали предупреждение Украине. Генеральный директор Chevron Майк Вирт пожаловался администрации Трампа на украинские атаки на танкеры в Чёрном море.