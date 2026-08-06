Витратив усі американські ракети на Іран: Дональд Трамп вилаяв Піта Хегсета за марнотратство

Виявилося, що на саміті в Кемп-Девіді минулих вихідних президент США посварився зі своїм міністром оборони, вимагаючи пояснень щодо гострого дефіциту дорогих боєприпасів.

Цей обмін репліками підкреслив зростаюче розчарування Трампа у своєму міністрі оборони, який на початку був одним із головних прихильників військових дій проти Ірану. Два джерела повідомили The Washington Post, що Дональд Трамп вимагав від глави Пентагону Піта Хегсета пояснень, чому його, судячи з усього, ввели в оману щодо гострого дефіциту боєприпасів, який тепер загрожує обмежити військові можливості щодо Ірану.

Ця зустріч відбулася в кулуарах засідання Кабінету міністрів у Кемп-Девіді, де Трамп у розмові з Хегсетом заявив, що, на його думку, проблема з боєприпасами "була вирішена", як повідомили обидва джерела, обізнані зі змістом розмови, які, як і інші, говорили на умовах анонімності "через побоювання помсти".

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Як повідомили джерела, у Кемп-Девіді, коли Трамп висунув Піту Хегсету претензії щодо нестачі зброї, глава Пентагону захищався і звинуватив свого заступника Стівена Файнберга в дефіциті та в тому, що той не забезпечив повного інформування Трампа з цього питання.

Дефіцит боєприпасів у США вплинув на війну в Україні та США

Дефіцит керованих ракет великої дальності та зенітних ракет-перехоплювачів став однією з причин, через яку Трамп останніми днями відмовився від нанесення додаткових масованих ударів по Ірану.

3 серпня Трамп заявив, що віддав наказ, а потім скасував "наймасштабнішу атаку з часів Другої світової війни" в очікуванні нових переговорів щодо Ормузької протоки.

Хоча Сполучені Штати оголосили про укладення нових угод щодо виробництва деяких найважливіших боєприпасів, таких як зенітні ракети Patriot, сам процес виробництва цих боєприпасів може тривати до двох років, і найближчим часом не передбачається жодного поліпшення ситуації з дефіцитом боєприпасів.

Лише за перший місяць бойових дій США проти Ірану випустили понад 850 крилатих ракет "Томагавк" та понад 1000 систем "Патріот" і Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

США також застосували понад 1300 тактичних балістичних ракет у перші тижні бойових дій. Запаси ракет ATACM — ракет малої дальності, які також потрібні Україні, — вичерпалися настільки, що їх практично не залишилося.

Нестача оборонних боєприпасів вплинула не лише на Близький Схід. Україна відчуває нестачу засобів ППО, і в неї мало можливостей поповнити запаси за рахунок західних резервів, що робить її вразливою до російських атак на великі відстані.

Дональд Трамп і Піт Хегсет — чому президент США сердиться на главу Пентагону

Конфлікт між Дональдом Трампом і Пітом Хегсетом продемонстрував зростаюче розчарування Трампа у своєму міністрі оборони, який був одним із головних прихильників активних військових дій проти Ірану, переконавши президента США в тому, що це буде швидка і відносно легка перемога, як стверджують численні офіційні особи.

Операція у Венесуелі підвищила рейтинг Хегсета, але поглибила дефіцит боєприпасів Фото: The White House

"Це на 100 % фейкові новини. Такого буквально ніколи не було. І президент Трамп повністю довіряє держсекретарю Хегсету", — заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт у відповідь на запитання The Post.

Через понад п’ять місяців після початку військової операції проти Ірану, після загибелі 18 американських військовослужбовців і сотень поранених, Іран і США, як і раніше, перебувають у глухому куті, а країни Близького Сходу дедалі більше стурбовані довгостроковими економічними наслідками війни та блокадою Ормузької протоки.

"Держсекретар Хегсет нікого не вводив в оману щодо нашої позиції стосовно боєприпасів і не звинувачував заступника держсекретаря Файнберга. Ці твердження про вичерпання запасів, внутрішні розбіжності, позицію держсекретаря щодо Ірану… в однаковій мірі є вигадкою", — заявив головний прес-секретар Пентагону Шон Парнелл.

Під час липневих слухань у Сенаті Хегсет вступив у суперечку з демократами щодо того, чи надав він Трампу об’єктивну оцінку війни з Іраном, зокрема ризиків, які тривала кампанія створить для американських військових запасів.

Під час слухань Хегсет відмовився обговорювати свої поради президенту та заявив, що саме адміністрація Байдена винна у дефіциті боєприпасів.

Дефіцит ракет у США триватиме роками

Хегсет, Файнберг та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн звернулися до законодавців із проханням виділити їм додаткові 67 мільярдів доларів на військові потреби для покриття витрат, пов'язаних із війною проти Ірану. Хегсет заявив законодавцям під час слухань минулого місяця, що це прохання задовольняє "термінову та необхідну" потребу в поповненні військових запасів.

Загальний запит адміністрації щодо оборонного бюджету на наступний фінансовий рік становить рекордні 1,5 трильйона доларів і включає десятки мільярдів доларів на виробництво ракет. Однак пропозиція застрягла, оскільки демократи виступають проти такого масштабного збільшення, внаслідок чого Пентагон не має чіткого шляху до поповнення критично важливого озброєння.

Відтоді, як вибухнув скандал "Signalgate", коли Хегсет надіслав секретну інформацію у чат-групу, до якої випадково потрапив журналіст, всього через кілька місяців після затвердження на посаді міністра оборони, ходили чутки про те, як довго він залишатиметься в хороших стосунках із Трампом. Президент постійно хвалив Хегсета, кажучи, що той виглядає так, ніби зійшов прямо з екрану кінофільму, і що "він любить війну".

Піту Хегсету призначили головою Пентагону "за зовнішність" Фото: Instagram Pete Hegseth

З моменту вступу на посаду Трамп розпочав військові операції в семи країнах: у Ємені, Сомалі, Сирії, Ірані, Іраку, Нігерії та Венесуелі.

Успішна операція із захоплення колишнього венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, здавалося, ще більше зміцнила позиції Хегсета. Однак безвихідна ситуація навколо Ормузької протоки, а також величезні витрати й тривалість війни з Іраном підірвали довіру Трампа до нього, заявляють інсайдери.

З 28 лютого по 7 квітня, у перший день припинення вогню, США завдали ударів по понад 13 000 цілей в Ірані. Крім того, вони відбили понад 8500 влучень іранських боєприпасів або безпілотників.

США розпочали операцію "Епічна лють" проти Ірану, вже зіткнувшись із нестачею критично важливих боєприпасів.

"Нинішній конфлікт ще більше поглибив ці недоліки", — заявив Бред Боуман, ветеран армії та старший директор Фонду захисту демократій.

Хоча Хегсет і Пентагон оголосили про численні нові рамкові угоди з промисловістю щодо відновлення арсеналу, оборонні компанії "не почнуть виробляти озброєння, доки не буде укладено контракт і не будуть виділені асигнування Конгресу", — сказав Боуман, підтвердивши, що на відновлення запасів підуть роки.

"Не можна просто натиснути на вимикач, і боєприпаси раптом опиняться в руках військовослужбовців", — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленському у проханні надати сотні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Через дефіцит.

А в Сенаті США тим часом прямо заявляють, що дипломатія Трампа зазнає краху. Президенту радять замінити "ріелтора та зятя" на переговорах з Іраном.