«Надто багато і надто довго»: військові США забили тривогу через війну з Іраном — WP

Американські військові керівники попередили Піта Гегсета, що тривале проведення масштабної операції проти Ірану може послабити оборонні можливості США в інших частинах світу. Військові говорять про ризики захисту території США та її союзників.

За даними джерел, командувачі вказали на ризики для захисту американської території та виконання завдань у Європі й Азії. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Попередження містяться у секретній "Книзі наказів міністра оборони" від 14 серпня. Керівники Європейського, Тихоокеанського та Південного командувань, а також глава ВМС, висловили незгоду з подальшим продовженням розгортання частини сил.

Понад 50 тисяч американських військових уже кілька місяців перебувають у стані готовності на тлі війни. Частину підрозділів планують залишити на Близькому Сході до 2027 року, що, за оцінкою командування, створює дедалі більше навантаження.

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Американські кораблі, літаки та інше обладнання перекидають до Центрального командування з інших регіонів. Через це командування в Європі, Азії та Латинській Америці втрачають частину можливостей для власних операцій, навчань і захисту територій.

Найбільше занепокоєння висловив глава ВМС Деріл Кодл, який заявив, що флот не здатен безкінечно підтримувати нинішній рівень операцій без визначеної дати їх завершення. За даними джерел, лише близько чверті американських есмінців нині готові до нового розгортання.

Війна виснажує американський арсенал

Тривала кампанія також скорочує запаси американських засобів ППО та далекобійних ракет. Зокрема, йдеться про перехоплювачі Patriot і THAAD, ракети Tomahawk, а також безпілотники Reaper, близько чверті яких США вже втратили.

Додатковим фактором є навантаження на військовослужбовців: окремі підрозділи отримують продовження термінів служби, а частину сил планують залишити в регіоні до наступного року. У 82-й повітряно-десантній дивізії, зокрема, розгортання окремих військових продовжать до року.

Ситуація вже впливає на американські союзницькі зобов'язання в інших регіонах. У Тихоокеанській зоні союзники США занепокоєні скороченням запасів ракет і перехоплювачів на тлі загрози з боку Китаю, тоді як ключовий американський авіаносець був перекинутий на Близький Схід.

Попередження військових створюють для адміністрації Трампа складну дилему: президент хоче домогтися вигідного завершення війни, але Іран не погоджується на американські вимоги. Тим часом генерали побоюються, що подальше затягування конфлікту може залишити США з меншими ресурсами для реагування на інші загрози.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія постачає Ірану боєприпаси для війни зі США. Кремль також відправляє боєприпаси, вибухівку та деталі для дронів через Каспійське море.

Згодом стало відомо, що Трамп припиняє переговори з Іраном і випробовує новий підхід у війні. Це сталося після тижнів безрезультатних контактів між сторонами.