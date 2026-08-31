"Слишком много и слишком долго": военные США забили тревогу из-за войны с Ираном — WP

Американские военные руководители предупредили Пита Хегсета, что длительное проведение масштабной операции против Ирана может ослабить оборонный потенциал США в других частях мира. Военные говорят о рисках для безопасности территории США и их союзников.

По данным источников, командующие указали на риски для защиты американской территории и выполнения задач в Европе и Азии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Предупреждения содержатся в секретной "Книге приказов министра обороны" от 14 августа. Руководители Европейского, Тихоокеанского и Южного командований, а также главнокомандующий ВМС выразили несогласие с дальнейшим продолжением развертывания части сил.

Более 50 тысяч американских военнослужащих уже несколько месяцев находятся в состоянии боевой готовности на фоне войны. Часть подразделений планируется оставить на Ближнем Востоке до 2027 года, что, по оценке командования, создает всё большую нагрузку.

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Американские корабли, самолеты и другое оборудование перебрасываются в Центральное командование из других регионов. Из-за этого командования в Европе, Азии и Латинской Америке теряют часть возможностей для проведения собственных операций, учений и защиты территорий.

Наибольшую обеспокоенность выразил глава ВМС Дэрил Кодл, который заявил, что флот не способен бесконечно поддерживать нынешний уровень операций без установленной даты их завершения. По данным источников, лишь около четверти американских эсминцев в настоящее время готовы к новому развертыванию.

Война истощает американский арсенал

Длительная кампания также приводит к сокращению запасов американских средств ПВО и ракет дальнего действия. В частности, речь идет о перехватчиках Patriot и THAAD, ракетах Tomahawk, а также беспилотниках Reaper, около четверти которых США уже потеряли.

Дополнительным фактором является нагрузка на военнослужащих: в отдельных подразделениях продлевают сроки службы, а часть сил планируется оставить в регионе до следующего года. В 82-й воздушно-десантной дивизии, в частности, развертывание отдельных военнослужащих продлится до года.

Ситуация уже сказывается на обязательствах США перед союзниками в других регионах. В Тихоокеанском регионе союзники США обеспокоены сокращением запасов ракет и перехватчиков на фоне угрозы со стороны Китая, в то время как ключевой американский авианосец был переброшен на Ближний Восток.

Предупреждения военных ставят администрацию Трампа перед сложной дилеммой: президент хочет добиться выгодного завершения войны, но Иран не соглашается на американские требования. Между тем генералы опасаются, что дальнейшее затягивание конфликта может лишить США ресурсов, необходимых для реагирования на другие угрозы.

Ранее Фокус сообщал о том, как Россия поставляет Ирану боеприпасы для войны с США. Кремль также отправляет боеприпасы, взрывчатые вещества и детали для дронов через Каспийское море.

Впоследствии стало известно, что Трамп прекращает переговоры с Ираном и пробует новый подход в войне. Это произошло после нескольких недель безрезультатных контактов между сторонами.