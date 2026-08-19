"Задушить" со временем: Трамп прекращает переговоры с Ираном и пробует новый подход в войне, — CNN

Президент США Дональд Трамп поручил высокопоставленным представителям администрации прекратить переговоры с Ираном. Это произошло после нескольких недель безрезультатных контактов между сторонами.

Отныне Трамп и его команда переходят к новому подходу в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе.

Отмечается, что чиновники Белого дома недавно сообщили политическим союзникам, что меняют свою стратегию — переходя от "как можно более быстрого уничтожения Ирана" к "постепенному подавлению страны". Сам Трамп объявил во вторник о том, что никаких переговоров между США и Ираном больше не ведется.

"Никаких переговоров или диалогов с Исламской Республикой Иран не ведется и не планируется. Морская блокада остается в полной силе. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все морские мины были изъяты или взорваны", — сообщил президент США.

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СМИ пишут, что Трамп столкнулся с безуспешными попытками возобновить судоходство через Ормузский пролив и со все более частыми вопросами со стороны общественности об американских потерях в этой войне. В связи с этим он демонстрирует признаки готовности дистанцироваться от конфликта.

Чиновники сообщили, что указание Трампа своей переговорной команде не вступать в переговоры с Тегераном, в состав которой входят вице-президент Джей Ди Венс и представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер, было дано после ряда "позитивных обсуждений" с этой страной. Однако, по словам американских источников, Трамп до сих пор остается недоволен отказом Тегерана пойти на уступки перед США.

Примечательно, что накануне в интервью Fox News политик отметил, что переговоры между США и Ираном являются "вероятно самыми активными" за всю историю. Иранские чиновники, в свою очередь, неоднократно заявляли, что информация о том, будто бы они ведут прямые переговоры с США, не соответствует действительности.

Напомним, 15 августа Дональд Трамп пообещал сделать Ормузский пролив "американским" после окончания войны с Ираном.

Ранее Дональд Трамп поручил американским переговорщикам потребовать от Ирана компенсации.