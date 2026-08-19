"Задушити" з часом: Трамп припиняє переговори з Іраном і випробовує новий підхід у війні, — CNN

Президент США Дональд Трамп доручив високопоставленим представникам адміністрації припинити переговори з Іраном. Це сталося після тижнів безрезультатних контактів між сторонами.

Відтепер Трамп та його команда переходять до нового підходу у розв'язанні конфлікту з Іраном. Про це повідомило медіа CNN з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Зазначається, що чиновники Білого дому нещодавно повідомили політичним союзникам, що змінюють свою стратегію — переходячи від "якнайшвидшого знищення Ірану" до "поступового задушення країни". Сам Трамп оголосив у вівторок про те, що жодних перемовин між США та Іраном вже не відбувається.

"Жодних переговорів чи діалогів з Ісламською Республікою Іран не ведеться і не заплановано. Морська блокада залишається в повній силі. Ормузька протока відкрита й функціонує. Усі морські міни було вилучено або підірвано", — повідомляв президент США.

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Медіа пише, що Трамп зіштовхнувся з безрезультатними спробами відновити рух Ормузькою протокою і дедалі частішими запитаннями від суспільства про американські втрати у цій війні. Через це він демонструє ознаки, що готовий відсторонитися від конфлікту.

Чиновники розповіли, що вказівка Трампа своїй переговорній команді не вступати у переговори з Тегераном, до складу якої входять віцепрезидент Джей Ді Венс та посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, була дана після низки "позитивних обговорень" з цією країною. Проте, за словами американських джерел, Трамп досі залишається незадоволеним відмовою Тегерану піти на поступки перед США.

Примітно, що напередодні в інтерв'ю Fox News політик зазначив, що переговори між США та Іраном є "ймовірно найактивнішими" за всю історію. Іранські чиновники натомість неодноразово заявляли, що інформація про те, нібито вони ведуть прямі переговори зі США, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 15 серпня Дональд Трамп пообіцяв зробити Ормузьку протоку "американською" після завершення війни з Іраном.

Раніше Дональд Трамп доручив американським переговірникам вимагати від Ірану компенсації.