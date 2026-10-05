Скромний бюджет, але найкраща зброя: Дрісколл визнав перевагу України над США в озброєнні

Ексміністр армії США Ден Дріскол визнав перевагу України в озброєнні. Він зазначив, що США відстає від українського виробництва та покращення технологій, хоч має набагато більший бюджет.

Україна у стані війни з обмеженими ресурсами випередила США у озброєнні та покращенні технологій. Для американців це стало неприємною правдою. Про це розповів колишній міністр армії США Ден Дрісколл у розмові з Rolling Stone. Експосадовець зазначив, що Київ швидко адаптувався до умов.

"У певному сенсі було принизливо бачити, наскільки швидко країна може змінюватися, коли в цьому виникає необхідність. Коли ти бачив, яким був бюджет України і наскільки він був малий порівняно з нашим, і, попри це, у них була найкраща зброя для ведення війни, це стало сигналом до пробудження", – сказав Дрісколл журналістам.

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Спостереження за стратегією України спонукало посадовця до створення експериментального підрозділу за концепцією "дрони передусім". Такий батальйон розмістили в Італії, а до складу входило 600 військових. Зокрема він мав лабораторії, де текстував системи радіоелектронної боротьби із залученням українських фахівців. Проте згодом підрозділ повернули до завдань повітряно-десантної піхоти.

Варто зазначити, що у відставку міністр армії США пішов у 2026 році. За неофіційною інформацією, приводом міг стати конфлікт із главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Раніше повідомлялося, що Ден Дрісколл заявив: завдяки швидкості впровадження технологій та інноваціям Україна дістала шанс випередити Росію, а сама війна, на його переконання, вийшла на "переломний момент".

Крім того, ми писали, що Дрісколл офіційно подав у відставку Дональду Трампу й мав залишити Пентагон найближчими днями. Цьому передували кілька місяців "напружених відносин" із міністром оборони Пітом Гегсетом через керівництво військом і звільнення низки високопосадовців.