"Переломний момент у війні": ексміністр армії США розповів, що допоможе Україні перемогти РФ

Колишній міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Україна завдяки швидкості впровадження технологій та інноваціям отримала шанс випередити Росію. Тому наразі війна досягла "переломного моменту", вважає посадовець.

Однією з головних переваг України Дрісколл назвав здатність швидко розробляти, випробовувати та адаптувати військові технології. Про це Дрісколл сказав під час форуму "Ялтинська європейська стратегія" в Києві, повідомляє CBS News.

Дрісколл заявив, що сучасна війна досягла "переломного моменту", а найбільші армії світу не встигають адаптуватися до нових вимог. На його думку, однією з головних переваг України Дрісколл назвав здатність швидко розробляти, випробовувати та адаптувати військові технології.

Найбільші армії світу не впровадили необхідних швидкості та інновацій ексміністр армії США Ден Дрісколл

За його словами, цей досвід уже змушує США переглядати власний підхід до розвитку озброєнь. Дрісколл також наголосив на потенціалі України у сфері штучного інтелекту й підкреслює, що збільшення обчислювальних потужностей та розвиток ШІ дадуть Києву можливість отримати ще більшу перевагу над Росією.

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Особливо Дрісколл відзначив українську систему DELTA, яка об'єднує інформацію з радарів, сенсорів та даних військовослужбовців, дозволяючи командуванню отримувати повнішу картину поля бою. За його словами, "платформа перевершує будь-яку технологію, якою наразі володіють американські військові".

Україна матиме неймовірну можливість випередити росіян, перевершити їх в інноваціях і налагодити партнерства так, щоб розгромити їх заявив колишній посадовець Пентагону

Прикладом практичної цінності українського досвіду стала війна США з Іраном. Коли Вашингтон зіткнувся з нестачею засобів захисту від іранських Shahed, компанія Perennial Autonomy Еріка Шмідта швидко поставила американським військовим 13 тисяч дронів-перехоплювачів Merops та 10 тисяч розвідувально-ударних Bumblebee, які широко використовуються в Україні.

Шмідт при цьому поставив питання, чому американський уряд не зміг заздалегідь передбачити таку потребу. Дрісколл у відповідь наголосив на необхідності "засвоєння уроків того, що ви робите тут [в Україні] — дуже винахідливо, швидко та ітеративно".

Сам Дріскол після відставки заявив, що вважає роботу поза урядом своїм "найвищим і найкращим застосуванням", щоб зробити світ безпечнішим у нинішній небезпечний час. За даними американських ЗМІ, Дрісколл подумує перейти в одну з miltech-компаній, яка займається сучасними видами озброєння.

Раніше Фокус розповідав про те, як Гегсет "вижив" неугодного топчиновника Пентагону. За даними джерел видання, останні кілька місяців його стосунки з міністром війни Пітом Гегсетом залишаються вкрай напруженими.

Згодом стало відомо, що Ден Дрісколл офіційно пішов у відставку. Це сталося після кількох місяців "напружених відносин" з міністром оборони Пітом Гегсетом щодо керівництва військом і звільнення низки високопосадовців.