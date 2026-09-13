"Переломный момент в войне": бывший министр армии США рассказал, что поможет Украине победить РФ

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что Украина благодаря скорости внедрения технологий и инновациям получила шанс опередить Россию. Поэтому в настоящее время война достигла "переломного момента", считает чиновник.

Одним из главных преимуществ Украины Дрисколл назвал способность быстро разрабатывать, испытывать и адаптировать военные технологии. Об этом Дрисколл заявил в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, сообщает CBS News.

Дрисколл заявил, что современная война достигла "переломного момента", а крупнейшие армии мира не успевают адаптироваться к новым требованиям. По его мнению, одним из главных преимуществ Украины Дрисколл назвал способность быстро разрабатывать, испытывать и адаптировать военные технологии.

Крупнейшие армии мира не внедрили необходимые темпы и инновации бывший министр армии США Дэн Дрисколл

По его словам, этот опыт уже заставляет США пересматривать свой подход к развитию вооружений.Дрисколл также отметил потенциал Украины в сфере искусственного интеллекта и подчеркнул, что увеличение вычислительных мощностей и развитие ИИ дадут Киеву возможность получить еще большее преимущество над Россией.

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Инновации Киева в условиях войны: Дрисколл рассказал о преимуществах ВСУ

В частности, Дрисколл отметил украинскую систему DELTA, которая объединяет информацию с радаров, датчиков и данных военнослужащих, позволяя командованию получать более полную картину поля боя. По его словам, "эта платформа превосходит любую технологию, которой в настоящее время располагают американские военные".

У Украины появится невероятная возможность опередить россиян, превзойти их в инновациях и наладить партнерские отношения таким образом, чтобы разгромить их заявил бывший чиновник Пентагона

Примером практической ценности украинского опыта стала война США с Ираном. Когда Вашингтон столкнулся с нехваткой средств защиты от иранских Shahed, компания Perennial Autonomy Эрика Шмидта быстро поставила американским военным 13 тысяч дронов-перехватчиков Merops и 10 тысяч разведывательно-ударных Bumblebee, которые широко используются в Украине.

Шмидт при этом задал вопрос, почему американское правительство не смогло заранее предвидеть такую потребность. Дрисколл в ответ подчеркнул необходимость "извлечения уроков из того, что вы делаете здесь [в Украине] — очень изобретательно, быстро и итеративно".

Сам Дрисколл после отставки заявил, что считает работу вне правительства своим "высшим и лучшим призванием" для того, чтобы сделать мир более безопасным в нынешнее опасное время. По данным американских СМИ, Дрисколл подумывает перейти в одну из miltech-компаний, занимающихся современными видами вооружения.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Хэгсет "избавился" от неугодного высокопоставленного чиновника Пентагона. По данным источников издания, последние несколько месяцев его отношения с министром обороны Питом Хэгсетом остаются крайне напряженными.

Впоследствии стало известно, что Дэн Дрисколл официально ушел в отставку. Это произошло после нескольких месяцев "напряженных отношений" с министром обороны Питом Хэгсетом по поводу руководства вооруженными силами и увольнения ряда высокопоставленных чиновников.