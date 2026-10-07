Не завжди рятують від дронів: Сергій "Флеш" пояснив, для чого потрібні кулеметні турелі

Кулеметні турелі захищають не населені пункти, а конкретні об'єкти – склади, підприємства, мости й підстанції, пояснив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш".

Навколо кулеметних турелей, які застосовують проти ворожих безпілотників, сформувалися завищені очікування. Фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" окреслив реальні можливості такої техніки.

За його поясненням, подібна установка працює в межах окремої точки, а не населеного пункту. Прикрити вона здатна конкретну споруду – приміром, промислове підприємство, складське приміщення, переправу чи енергетичний об'єкт.

Ключовий параметр, від якого залежить радіус дії – технічні характеристики самого кулемета. Саме вони задають межу, на якій турель здатна вражати ціль.

Окремо фахівець наголосив: сприймати таку установку як альтернативу протиповітряній обороні не варто. Вона спрацьовує тоді, коли дрон уже пройшов усі попередні рубежі перехоплення.

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"Важливо розуміти, що турель на базі кулемета – це не захист на "рівні міста", а захист на "рівні об'єкта". Наприклад, складу, виробництва, мосту, електроподстанції.

Дальність захисту насамперед визначається характеристиками кулеметів.

"Турель не замінює основні засоби ППО; турель – це останній рівень захисту, коли дрон подолав усі інші", – зазначив Сергій "Флеш".

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Крім цього повідомлялося, що колишній міністр армії США Ден Дріскол публічно визнав українську першість у сфері озброєнь. За його словами, Сполучені Штати поступаються Україні в темпах виробництва та вдосконаленні технологій, попри значно більші фінансові можливості.