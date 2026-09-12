12 сентября — День войск РЭБ: какие системы используют ВСУ в войне против РФ (фото)

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) играют одну из ключевых ролей в российско-украинской войне. Они защищают войска и важные объекты от поражения, а также непосредственно влияют на разведку противника.

Сегодня, 12 сентября, в Украине отмечают День войск радиоэлектронной борьбы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский в 2025 году. По этому случаю Фокус собрал ряд украинских разработок в сфере РЭБ и РЭР, которые активно используются для защиты от российской агрессии.

Стратегический уровень

"Покрова"

Уничтоженный "Шахед" Фото: Telegram

Украинская система "Покрова" предназначена для противодействия БПЛА, использующим спутниковую навигацию. Она применяет GPS/GNSS-спуфинг, заставляя вражеские беспилотники получать ложные координаты. По данным Воздушных сил ВСУ, "Покрова" успешно действует против российских "Шахедов" и "Гераней".

"В этом будущее. А "Покрова" — это одна из систем, которая, по словам представителей Генштаба, находится на вооружении и эффективно работает", — заявил журналистам бывший пресс-секретарь ВВС ВСУ Юрий Игнат.

Видео дня

Lima EW

Система РЭБ "Лима" (Lima EW), разработанная украинской компанией Cascade Systems, предназначена для противодействия баллистическим и крылатым ракетам, БПЛА и управляемым авиабомбам. Данное средство РЭБ также использует подавление и GNSS-спуфинг, изменяя навигационные данные цели.

Cascade Systems заявляет о дальности до 370 км и способности противостоять различным типам воздушных угроз. Производитель также утверждает, что только за первый квартал 2026 года "Лима" нейтрализовала 26 российских "Кинжалов".

Тактический уровень

"Буковель-AD"

Комплекс "Буковель-AD" Фото: Скриншот

Мобильный комплекс РЭБ "Буковель-AD" от украинской компании Proximus предназначен для борьбы с беспилотниками. Система обнаруживает БПЛА, после чего создает помехи его каналу связи с оператором и сигналам GPS/GLONASS.

По данным британского портала Janes, дальность обнаружения "Буковель-AD" составляет до 100 км, тогда как дальность подавления достигает 16 км.

"Анклав"

Комплекс РЭБ "Анклав" Фото: Милитарный

Украинский комплекс РЭБ "Анклав" применяется для подавления спутниковой навигации противника. Первые версии системы были ориентированы прежде всего на GPS, что позволяло противодействовать БПЛА, которые полагались на спутниковую навигацию. Janes пишет, что украинские военные начали использовать "Анклав" и "Буковель-AD" еще в период АТО.

Важно

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"Я начал работать в 2015 году. Из-за почти полного отсутствия средств радиоэлектронной борьбы мы начали привлекать средства от волонтеров и закупать оборудование, такое как Uniden, AOR и HackRF, для прослушивания незащищенной радиосвязи. Затем постепенно у нас начали появляться средства для борьбы с GPS-навигацией, и мы начали бороться с БПЛА. А потом мы получили системы "Анклав", которые только проходили испытания. Были лишь каналы для подавления GPS-навигации, ничего больше. Но для россиян это все равно стало сюрпризом", — рассказал изданию военный из подразделения РЭБ ВСУ на условиях анонимности.

Окопная РЭБ и ситуационная осведомленность

"Этер"

Система РЭБ "Этер" Фото: Telegram / Михаил Федоров

"Этер" представляет собой компактное средство радиоэлектронной разведки (РЭР), предназначенное для использования непосредственно на тактическом уровне. Как поясняет Defense Express, система обнаруживает и анализирует радиосигналы, в частности излучение вражеских средств связи и РЭБ. Комплекс был разработан в рамках украинского оборонного кластера Brave1.

"Шатро"

Система "Шатро" STR50-1.5800

Линейка украинских средств РЭБ "Шатро" разработана компанией UNWAVE для защиты личного состава, позиций и техники от беспилотников. Система создает радиопомехи каналам управления FPV-дронов, а отдельные модификации предназначены для противодействия Mavic и подобным БПЛА. Производитель предлагает версии для различных частотных диапазонов, а также варианты для установки на транспортные средства.

Напомним, Сергей "Флеш" рассказал, что Украина тестирует средства РЭБ для противодействия реактивным "Шахедам".

Фокус также сообщал, что средства РЭБ могут оказывать влияние на баллистические ракеты, однако их возможности ограничены.