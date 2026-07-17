Есть подтвержденный случай: в Украине объяснили, может ли РЭБ сбить с курса баллистическую ракету

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут оказывать влияние на баллистические ракеты, однако их возможности ограничены, и они не являются определяющим фактором в противодействии таким угрозам. Влияние возможно за счет нарушения спутниковой связи и геолокации ракеты.

Об этом заявил генеральный директор компании по производству РЭБ "Kvertus" Ярослав Филимонов в интервью "РБК-Украина".

По его словам, ракеты корректируют свою точность с помощью спутниковой навигации, поэтому средства РЭБ могут воздействовать именно на этот элемент. В то же время ракеты невозможно обнаружить средствами радиоэлектронной разведки, поскольку они летят по заранее заданному маршруту. Их фиксируют радиолокационные станции, которые передают данные в систему ситуационной осведомленности.

Филимонов отметил, что лишь немногие современные средства РЭБ способны противодействовать ракетам. По его словам, в Украине есть несколько производителей, которые создают помехи для ракет с помощью так называемых кибератак.

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"Есть подтвержденная информация о том, что один из таких производителей уже оказал влияние на баллистические ракеты, что помешало им поразить цель", — сказал Филимонов.

В то же время он подчеркнул, что РЭБ не является критически важным или определяющим средством борьбы с ракетными ударами. По его словам, эти системы могут лишь дополнять другие элементы противовоздушной обороны.

Напомним, что в ходе саммита НАТО 7–8 июля в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать предоставление Украине лицензии на производство ракет Patriot. С такой просьбой президент Владимир Зеленский обращался неоднократно, подчеркивая, что Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем союзники успевают изготавливать средства для их перехвата.

Ранее аналитики Defense Express подсчитали, что Россия может запускать 50–60 баллистических ракет ежемесячно. Для перехвата каждой из них требуется от одной до трёх ракет Patriot, поэтому Украине может понадобиться до 300 перехватчиков в месяц. В то же время американский производитель сейчас выпускает около 600–700 таких ракет в год и планирует увеличить производство до 2500 в течение следующих нескольких лет.