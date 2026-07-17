Є підтверджений випадок: в Україні пояснили, чи може РЕБ збити з курсу балістичну ракету

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) можуть впливати на балістичні ракети, однак їхні можливості обмежені, і вони не є визначальним фактором у протидії таким загрозам. Вплив можливий через порушення супутникового зв'язку та геолокації ракети.

Про це заявив CEO компанії з виробництва РЕБ Kvertus Ярослав Філімонов в інтерв'ю “РБК-Україна”.

За його словами, ракети коригують свою точність за допомогою супутникової навігації, тому засоби РЕБ можуть впливати саме на цей елемент. Водночас ракети не виявити засобами радіоелектронної розвідки, оскільки вони летять за заздалегідь заданим маршрутом. Їх фіксують радіолокаційні станції, які передають дані до системи ситуаційної обізнаності.

Філімонов зазначив, що лише небагато сучасних засобів РЕБ здатні протидіяти ракетам. За його словами, в Україні є кілька виробників, які створюють перешкоди для ракет за допомогою так званих кібератак.

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“Є підтверджена інформація, що один із таких виробників вже мав вплив на балістичні ракети, що завадило їм влучити у ціль”, — сказав Філімонов.

Водночас він наголосив, що РЕБ не є критичним чи визначальним засобом боротьби з ракетними ударами. За його словами, ці системи можуть лише доповнювати інші елементи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, під час саміту НАТО 7–8 липня в Анкарі президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Із таким проханням президент Володимир Зеленський звертався неодноразово, наголошуючи, що Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж союзники встигають виготовляти засоби для їх перехоплення.

Раніше аналітики Defense Express підрахували, що Росія може запускати 50–60 балістичних ракет щомісяця. Для перехоплення кожної з них потрібно від однієї до трьох ракет Patriot, тож Україні може знадобитися до 300 перехоплювачів на місяць. Водночас американський виробник зараз випускає близько 600–700 таких ракет на рік і планує збільшити виробництво до 2500 упродовж наступних кількох років.