Украина тестирует средства РЭБ для противодействия реактивным "Шахедам": Сергей "Флеш" рассказал подробности

Российские реактивные дроны-камикадзе типа "Шахед" стали настоящим испытанием для украинской противовоздушной обороны. Однако украинские производители нашли способ противостоять атакам этих беспилотников.

Реактивные "Шахеды" представляют наибольшую опасность в режиме онлайн-управления через сеть МЕШ. Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

"На встрече президент обозначил одну из важнейших задач — вопрос противодействия реактивным "Шахедам", — отметил "Флеш".

Бескрестнов рассказал, что весь день 21 июля провел на полигоне, где проходило тестирование сетей МЕШ с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, в этой сфере наблюдаются положительные сдвиги: производители средств РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВСУ продвигаются вперед в создании технологий, которые могли бы эффективно подавлять каналы управления "Шахедами" через MEШ-сети.

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"Я знаю, как и чем враг ответит на нашу РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Добро пожаловать в мир технологической войны", — подытожил специалист.

Чем опасны реактивные "Шахеды"

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ранее рассказывал, что впервые о реактивном Shahed-238 заговорили иранские военные в 2023 году. РФ впервые атаковала Украину этими дронами в июле 2025 года.

Их скорость, как сообщалось, достигала около 550 км/ч, а по летным характеристикам они напоминают крылатые ракеты. При этом дроны имели три модификации в зависимости от способа наведения на цель: по координатам, с электронно-оптическим наведением, с радиолокационным наведением.

Также известно, что такие дроны обладают большей дальностью полета, которая может достигать 2500 километров. Их обнаружение и перехват значительно затруднены из-за скорости и маневренности.

Напомним, 21 июля Украина продемонстрировала ускоренный перехватчик P1-SUN Jetkille, способный сбивать реактивные "Шахеды".

Кроме того, ранее Сергей "Флеш" сообщил, что количество реактивных "Шахедов" увеличилось: Россия изменила тактику нанесения ударов по Украине.