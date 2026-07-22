Україна тестує РЕБ для протидії реактивним "Шахедам": Сергій "Флеш" розповів подробиці

Російські реактивні дрони-камікадзе типу "Шахед" стали справжнім викликом для української протиповітряної оборони. Проте українські виробники знайшли спосіб протидіяти атакам цих безпілотників.

Реактивні "Шахеди" є найнебезпечнішими є в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу. Про це розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"На зустрічі президент визначив одне з найважливіших завдань — питання протидії реактивним "Шахедам", — зазначив "Флеш".

Бескрестнов поділився, що цілий день 21 липня провів на полігоні, де відбувалося тестування МЕШ-мережам засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). За його словами, у цій сфері є позитивні зрушення: виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу ЗСУ рухаються уперед у створенні технологій, які б могли ефективно придушувати канали керування "Шахедами" через МЕШ-мережі.

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"Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", — підсумував фахівець.

Чим небезпечні реактивні "Шахеди"

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко раніше розповідав, що вперше про реактивний Shahed-238 заговорили іранські військові у 2023 році. РФ вперше атакувала Україну цими дронами у липні 2025 року.

Їхня швидкість, як заявлялося, сягала близько 550 км/год, а за польотними параметрами вони нагадують крилаті ракети. При цьому дрони мали три модифікації залежно від способу наведення ціль: за координатами, з електронно-оптичним наведенням, з радіолокаційним наведенням.

Також відомо, що такі дрони також мають більшу дальність польоту, яка може досягати 2500 кілометрів. Їх виявлення й перехоплення суттєво ускладнені через швидкість і маневровість.

Нагадаємо, 21 липня Україна показала пришвидшений перехоплювач P1-SUN Jetkille, здатний збивати реактивні "Шахеди".

Також раніше Сергій "Флеш" повідомив, що реактивних "Шахедів" стало більше: Росія змінила тактику ударів по Україні.