Збив реактивні "Шахеди": Україна показала пришвидшений перехоплювач P1-SUN Jetkille (фото)

Збройні сили України отримали дрони-перехоплювачі P1-SUN Jetkille, здатні збити реактивні дрони-камікадзе "Шахед", розповіли медіа. Оновлений перехоплювач вперше показали на Міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо у Британії. Чим відрізняється P1-SUN Jetkille від інших аналогічних пристроїв, які створюються в Україні?

РФ все більше використовує реактивні "Шахеди" для ударів по українцях, і дрон P1-SUN Jetkille може їх збивати, ідеться у матеріалі медіа Reuters з Фарнборо. Вказується, що компанія-виробник SkyFall створила ще швидший перехоплювач, а попередня версія з'явилась лише пів року тому. Розробка зайняла три місяці й вже пройшла успішні випробування. Компанія розповіла журналістам, що збили вже понад десяток реактивних "Шахедів" і що серійне виробництво почнеться вже у серпні 2026 року.

У матеріалі навели короткі відомості про новий перехоплювач P1-SUN Jetkille. З'ясувалось, що виріб має швидкість 370 км/год і цього вистачило, щоб знешкодити російський БпЛА на швидкості до 500 км/год. У листопаді 2025 року компанія виготовляла 5 тис. од. попередньої версії P1-SUN. Однак сьогодні запевняють, що потужності виробника — це до 50 тис. дронів-перехоплювачів на місяць.

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Дрони P1-SUN Jetkille — деталі

Reuters і користувачі соцмереж опублікували серію фото з виставки у Фарнборо з кадрами P1-SUN Jetkille. Бачимо, що пристрій зовні не відрізняється від попередніх перехоплювачів. На одному з зображень вказані основні технічні характеристики покращеного P1-SUN Jetkille:

тепловізійна камера комп'ютерного зору;

тривалість польоту з корисним навантаженням до 15 хв;

максимальна дальність польоту до 30 км;

висота польоту до 9000 м;

корисне навантаження 500 г.

Дрон P1-SUN Jetkille — основні характеристики та можливості Фото: X (Twitter) Дрон P1-SUN Jetkille — на виставців у Фарнборо-2026 Фото: X (Twitter) Дрон P1-SUN Jetkille — експозиція SlyFall на виставці у Фарнборо-2026 Фото: X (Twitter)

Медіа також навело інформацію про дрони інших виробників, які можуть перехопити реактивні "Шахеди" зі швидкістю до 500 км/год. При цьому нагадали, що під час останніх повітряних ударів РФ такі БпЛА складали 10-15%, і цей відсоток зростатиме. Згідно з інформацією виробника "Генерал Черешня", триває модифікація перехоплювача Bullet, який розвиватиме швидкість від 400 до 500+ км/год. При цьому намагаються, щоб новий виріб і далі мав ціну до 2000 дол. Ще один варіант — перехоплювач Griffen від Firebolt: розганяється до 350 км/год і у травні збили перший "Шахед". Крім того, працюють над новим двигунові від компанії Dynamic Propulsion, щоб збільшити швидкість до 500 км/год.

У мережі поки не відшукалось демонстрації відпрацювань P1-SUN Jetkille по реактивних дронах-камікадзе "Шахед". Тим часом місяцем раніше, у червні, компанія SkyFall показала ще одну версію перехоплювача з назвою P1-SUN Long. Вказувалось, що дрон працює за допомогою системи ШІ, які наводить та втримує ціль.

Зазначимо, у травні медіа розповіли про дрони P1-SUN, які вперше збили оновлений російський дрон "Гербера". Особливість "Гербери" полягала у тому, що вона була носієм FPV-дронів.

Нагадуємо, у квітні бійці ЗСУ показали ще один варіант пуску P1-SUN: з'ясувалось, що це можна робити з дрона літака Ан-28.