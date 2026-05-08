Українські P1-SUN вперше знищили "Гербери" з FPV-дронами на борту

Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN уперше зафіксували на відео знищення російських безпілотників “Гербера”, які виконували роль носіїв FPV-дронів. На записах із бортових камер можна побачити моменти перехоплення таких цілей у повітрі, повідомила “Мілітарному” технологічно-оборонна компанія SkyFall.

На кадрах із бортових камер чітко видно конструкцію FPV-дронів, закріплених на верхній платформі. Також можна розрізнити окремі елементи конструкції, зокрема Х-подібну раму та пропелери FPV.

У SkyFall повідомили, що протягом доби українські військові виявили та збили п’ять російських безпілотників. До роботи по повітряних цілях були залучені екіпаж “Ворон” 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а також розрахунок “Бокс” 302-го зенітного ракетного полку.

У компанії нагадали, що спочатку російські “Гербери” використовувалися переважно як дешеві дрони-приманки для перевантаження української системи ППО або як розвідувальні безпілотники.

Однак на початку 2026 року радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий за позивним “Флеш”, повідомляв, що російські військові почали використовувати “Гербери” як повітряні платформи для FPV-дронів.

У SkyFall зазначають, що збільшення кількості таких повітряних цілей може свідчити про перехід російських військ від окремих експериментів до більш системного застосування нової тактики. У компанії вважають, що “Гербери” фактично стали носіями FPV-дронів, які дозволяють збільшити раідіус їхнього застосування.

P1-SUN – це український дрон-перехоплювач, створений для ураження “Шахедів” та інших повітряних цілей. За даними розробників, безпілотник здатний розганятися до 310 км/год, працювати на висоті до 9000 метрів і діяти в радіусі до 33 км від точки запуску. У компанії також заявляють, що час переслідування цілі для P1-SUN може становити до 17 хвилин. Перехоплювач оснащений бойовою частиною вагою до 800 грамів, яка, за інформацією SkyFall, забезпечує гарантоване ураження ворожих безпілотників.

Деякі модифікації P1-SUN обладнані тепловізійними камерами. Крім цього, у дроні використовується AI-технологія, яка допомагає автоматично підсвічувати повітряні цілі на екрані оператора та підтримувати автоматизоване ураження.

Нагадаємо, що українські дрони-перехоплювачі P1-SUN зі швидкістю до 450 км/год почали використовувати для захисту американських авіабаз на Близькому Сході. Українські технології перехоплення дронів зацікавили міжнародних партнерів на тлі атак Ірану та його союзників.

Раніше ми також інформували, що українські військові почали запускати дрони-перехоплювачі P1-SUN із літаків Ан-28 для полювання на російські “Шахеди”. На один літак інтегрували щонайменше шість кріплень для таких безпілотників.