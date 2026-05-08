Украинские P1-SUN впервые уничтожили "Герберы" с FPV-дронами на борту

Украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые зафиксировали на видео уничтожение российских беспилотников "Гербера", которые выполняли роль носителей FPV-дронов. На записях с бортовых камер можно увидеть моменты перехвата таких целей в воздухе, сообщила "Милитарному" технологически-оборонная компания SkyFall.

На кадрах с бортовых камер четко видно конструкцию FPV-дронов, закрепленных на верхней платформе. Также можно различить отдельные элементы конструкции, в частности Х-образную раму и пропеллеры FPV.

В SkyFall сообщили, что в течение суток украинские военные обнаружили и сбили пять российских беспилотников. К работе по воздушным целям были привлечены экипаж "Ворон" 58-й отдельной мотопехотной бригады, а также расчет "Бокс" 302-го зенитного ракетного полка.

В компании напомнили, что изначально российские "Герберы" использовались преимущественно как дешевые дроны-приманки для перегрузки украинской системы ПВО или как разведывательные беспилотники.

Однако в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", сообщал, что российские военные начали использовать "Герберы" как воздушные платформы для FPV-дронов.

В SkyFall отмечают, что увеличение количества таких воздушных целей может свидетельствовать о переходе российских войск от отдельных экспериментов к более системному применению новой тактики. В компании считают, что "Герберы" фактически стали носителями FPV-дронов, которые позволяют увеличить радиус их применения.

P1-SUN — это украинский дрон-перехватчик, созданный для поражения "Шахедов" и других воздушных целей. По данным разработчиков, беспилотник способен разгоняться до 310 км/ч, работать на высоте до 9000 метров и действовать в радиусе до 33 км от точки запуска. В компании также заявляют, что время преследования цели для P1-SUN может составлять до 17 минут. Перехватчик оснащен боевой частью весом до 800 граммов, которая, по информации SkyFall, обеспечивает гарантированное поражение вражеских беспилотников.

Некоторые модификации P1-SUN оборудованы тепловизионными камерами. Кроме этого, в дроне используется AI-технология, которая помогает автоматически подсвечивать воздушные цели на экране оператора и поддерживать автоматизированное поражение.

Напомним, что украинские дроны-перехватчики P1-SUN со скоростью до 450 км/ч начали использовать для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке. Украинские технологии перехвата дронов заинтересовали международных партнеров на фоне атак Ирана и его союзников.

Ранее мы также информировали, что украинские военные начали запускать дроны-перехватчики P1-SUN с самолетов Ан-28 для охоты на российские "Шахеды". На один самолет интегрировали не менее шести креплений для таких беспилотников.