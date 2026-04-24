P1-SUN теперь запускают с самолета Ан-28: ВСУ показали атаку на российские "Шахеды" (видео)

Дрон-перехватчик P1-SUN от компании SkyFall начали использовать для перехвата беспилотников типа Shahed с помощью авиационного пуска.

На самолет интегрировали как минимум три крепления на одно крыло, то есть в целом самолет может нести шесть перехватчиков. Видео работы экипажа Ан-28 опубликовал aero.tim на своей странице в Instagram.

Дрон-перехватчик P1-SUN прицепили к самолету

На сайте Militarnyi рассказали подробности. Новый метод позволяет уничтожать воздушные цели противника, применяя дрон как доступную альтернативу ракетам "воздух-воздух". Также Ан-28 имеет оптическую станцию для визуального поиска вражеских целей.

Инженеры успешно протестировали еще несколько типов дронов-перехватчиков в рамках серии учебных полетов.

На кадрах видно тестовый запуск американских дронов-перехватчиков Merops, которые активно испытывали в Украине.

Об использовании самолета Ан-28 в качестве "охотника" за российскими ударными беспилотниками типа Shahed стало известно еще в феврале. Тогда экипаж самолета использовал шестиствольный пулемет M134 Minigun.

Шестиствольный пулемет M134 Minigun также используют для охоты за "Шахедами"

Операция по уничтожению российских дронов проходит так: диспетчеры направляют экипаж в район, где летят российские дроны. Затем пилот и оператор должны визуально найти цели в ночном небе.

Французские журналисты стали свидетелями боевой работы во время одного из ночных вылетов. По их данным, экипаж Ан-28 состоит из гражданских, которые решили защищать украинское воздушное пространство, помогая армии.

Ан-28 — легкий двухмоторный турбовинтовой самолет разработки ГП "Антонов", используемый как пассажирский или грузовой на короткие расстояния. Его производили на польском авиазаводе PZL. Тестовый полет состоялся в 1969 году.

