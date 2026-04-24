P1-SUN тепер запускають з літака Ан-28: ЗСУ показали атаку на російські "Шахеди" (відео)

Дрон-перехоплювач P1-SUN від компанії SkyFall почали використовувати для перехоплення безпілотників типу Shahed за допомогою авіаційного пуску.

На літак інтегрували щонайменше три кріплення на одне крило, тобто загалом літак може нести шість перехоплювачів. Відео роботи екіпажу Ан-28 опублікував aero.tim на своїй сторінці в Instagram.

Дрон-перехоплювач P1-SUN причепили до літака

На сайті Militarnyi розповіли подробиці. Новий метод дозволяє знищувати повітряні цілі противника, застосовуючи дрон як доступну альтернативу ракетам "повітря-повітря". Також Ан-28 має оптичну станцію для візуального пошуку ворожих цілей.

Інженери успішно протестували ще кілька типів дронів-перехоплювачів у межах серії навчальних польотів.

На кадрах видно тестовий запуск американських дронів-перехоплювачів Merops, які активно випробовували в Україні.

Про використання літака Ан-28 як "мисливця" за російськими ударними безпілотниками типу Shahed стало відомо ще у лютому. Тоді екіпаж літака використовував шестиствольний кулемет M134 Minigun.

Шестиствольний кулемет M134 Minigun також використовують для полювання за "Шахедами"

Операція по знищенню російських дронів проходить так: диспетчери спрямовують екіпаж у район, де летять російські дрони. Потім пілот і оператор повинні візуально знайти цілі в нічному небі.

Французькі журналісти стали свідками бойової роботи під час одного з нічних вильотів. За їхніми даними, екіпаж Ан-28 складається з цивільних, які вирішили захищати український повітряний простір, допомагаючи армії.

Ан-28 — легкий двомоторний турбогвинтовий літак розробки ДП "Антонов", що використовується як пасажирський або вантажний на короткі відстані. Його виробляли на польському авіазаводі PZL. Тестовий політ відбувся в 1969 році.

Нагадаємо, важкий дрон Windracers увійшов у пакет зі 120 тисяч безпілотників, які Британія почала надавати Україні на початку квітня 2026 року, розповіла компанія-виробник.

Також стало відомо, що українські дрони використовують для захисту американських авіабаз на Близькому Сході під час війни з Іраном.