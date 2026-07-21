Сбил реактивные "Шахеды": Украина показала ускоренный перехватчик P1-SUN Jetkille (фото)

Вооруженные силы Украины получили дроны-перехватчики P1-SUN Jetkille, способные сбить реактивные дроны-камикадзе "Шахед", сообщили СМИ. Обновленный перехватчик впервые был представлен на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо в Великобритании. Чем отличается P1-SUN Jetkille от других аналогичных устройств, создаваемых в Украине?

Россия всё чаще использует реактивные "Шахеды" для нанесения ударов по украинцам, и дрон P1-SUN Jetkille ка перехватчик может их сбивать, говорится в материале агентства Reuters из Фарнборо. Указывается, что компания-производитель SkyFall создала ещё более быстрый перехватчик, при том что предыдущая версия появилась всего полгода назад. Разработка заняла три месяца и уже прошла успешные испытания. Компания сообщила журналистам, что уже сбито более десятка реактивных "Шахедов" и что серийное производство начнётся уже в августе 2026 года.

В материале приведены краткие сведения о новом перехватчике P1-SUN Jetkille. Выяснилось, что скорость устройства составляет 370 км/ч, и этого хватило, чтобы сбить российский БПЛА, летевший со скоростью до 500 км/ч. В ноябре 2025 года компания производила 5 тыс. шт. предыдущей версии P1-SUN. Однако сегодня заявляют, что производственные мощности компании составляют до 50 тыс. дронов-перехватчиков в месяц.

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Дроны P1-SUN Jetkille — подробности

Агентство Reuters и пользователи социальных сетей опубликовали серию фотографий с выставки в Фарнборо, на которых запечатлен P1-SUN Jetkille. Как видно, устройство внешне не отличается от предыдущих перехватчиков. На одном из изображений указаны основные технические характеристики усовершенствованного P1-SUN Jetkille:

тепловизионная камера системы компьютерного зрения;

продолжительность полета с полезной нагрузкой до 15 мин;

максимальная дальность полета до 30 км;

высота полета до 9000 м;

полезная нагрузка 500 г.

Дрон P1-SUN Jetkille — основные характеристики и возможности Фото: X (Twitter) Дрон P1-SUN Jetkille — на выставке в Фарнборо-2026 Фото: X (Twitter) Дрон P1-SUN Jetkille — экспозиция SlyFall на выставке в Фарнборо-2026 Фото: X (Twitter)

СМИ также привели информацию о дронах других производителей, способных перехватить реактивные "Шахеды" со скоростью до 500 км/ч. При этом напомнили, что во время последних воздушных ударов РФ такие БПЛА составляли 10–15 %, и этот процент будет расти. Согласно информации производителя "Генерал Черешня", продолжается модификация перехватчика Bullet, который будет развивать скорость от 400 до 500+ км/ч. При этом стараются, чтобы цена нового изделия по-прежнему не превышала 2000 долл. Еще один вариант — перехватчик Griffen от Firebolt: он разгоняется до 350 км/ч, и в мае сбили первый "Шахед". Кроме того, ведётся работа над новым двигателем от компании Dynamic Propulsion, чтобы увеличить скорость до 500 км/ч.

В сети пока не найдено видео с испытаниями P1-SUN Jetkille против реактивных дронов-камикадзе "Шахед". Между тем месяцем ранее, в июне, компания SkyFall представила ещё одну версию перехватчика под названием P1-SUN Long. Указывалось, что дрон работает с помощью системы искусственного интеллекта, которая наводит и удерживает цель.

Отметим, что в мае СМИ сообщили о дронах P1-SUN, которые впервые сбили модернизированный российский дрон "Гербера". Особенность "Герберы" заключалась в том, что она служила платформой для FPV-дронов.

Напоминаем, что в апреле бойцы ВСУ продемонстрировали ещё один вариант запуска P1-SUN: выяснилось, что это можно делать с дрона, установленного на самолёте Ан-28.