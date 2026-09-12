12 вересня — День військ РЕБ: які системи використовують ЗСУ у війні проти РФ (фото)

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) відіграють одну з ключових ролей в російсько-українській війні. Вони захищають війська та важливі об’єкти від ураження, а також безпосередньо впливають на розвідку противника.

Сьогодні, 12 вересня, в Україні відзначають День військ радіоелектронної боротьби. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський у 2025 році. З цієї нагоди Фокус зібрав низку українських розробок у сфері РЕБ та РЕР, які активно використовуються для захисту від російської агресії.

Стратегічний рівень

"Покрова"

Знешкоджений "Шахед" Фото: Telegram

Українська система "Покрова" призначена для протидії БПЛА, які використовують супутникову навігацію. Вона використовує GPS/GNSS-спуфінг, змушуючи ворожі безпілотники отримувати хибні координати. За даними Повітряних сил ЗСУ, "Покрова" успішно працює проти російських "Шахедів" та "Гераней".

"За цим майбутнє. А "Покрова" це одна з систем, яка, за словами представників Генштабу, є на озброєнні та ефективно працює", — сказав колишній речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат журналістам.

Видео дня

Lima EW

Система РЕБ "Ліма" (Lima EW), розроблена українською компанією Cascade Systems, покликана протидіяти балістичним і крилатим ракетам, БПЛА та керованим авіабомбам. Цей засіб РЕБ також використовує придушення та GNSS-спуфінг, змінюючи навігаційні дані цілі.

Cascade Systems заявляє про дальність до 370 км і можливість роботи проти різних типів повітряних загроз. Виробник також стверджує, що лише за перший квартал 2026 року "Ліма" нейтралізувала 26 російських "Кинджалів".

Тактичний рівень

"Буковель-AD"

Комплекс "Буковель-AD" Фото: Скриншот

Мобільний комплекс РЕБ "Буковель-AD" від української компанії Proximus призначений для боротьби з безпілотниками. Система виявляє БПЛА, після чого створює перешкоди його каналу зв'язку з оператором і сигналам GPS/GLONASS.

За даними британського порталу Janes, дальність виявлення "Буковель-AD" виявлення становить до 100 км, тоді як дальність придушення сягає 16 км.

"Анклав"

Комплекс РЕБ "Анклав" Фото: Мілітарний

Український комплекс РЕБ "Анклав" застосовується для придушення супутникової навігації ворога. Перші версії системи були орієнтовані передусім на GPS, що дозволяло протидіяти БПЛА, які покладалися на супутникову навігацію. Janes пише, що українські військові почали використовувати "Анклав" та "Буковель-AD" ще в період АТО.

Важливо

Обдурити балістику: як РЕБ відхиляє "Кинджали" та "Іскандери" і чому це не завжди рятує міста (оновлено)

"Я почав працювати 2015 році. Через майже повну відсутність засобів радіоелектронної боротьби ми почали залучати волонтерські кошти і закуповувати обладнання, таке як Uniden, AOR та HackRF для прослуховування незахищеного радіозв'язку. Потім поступово у нас почали з'являтися засоби для боротьби з GPS-навігацією та ми почали боротися з БПЛА. А потім ми отримали системи "Анклав", які тільки проходили випробування. Були лише канали для придушення GPS-навігації, нічого більше. Але для росіян це все одно було сюрпризом", — розповів виданню військовий з підрозділу РЕБ ЗСУ на умовах анонімності.

Окопна РЕБ та ситуаційна обізнаність

"Етер"

Система РЕБ "Етер" Фото: Telegram / Михайло Федоров

"Етер" являє собою компактний засіб радіоелектронної розвідки (РЕР), призначений для використання безпосередньо на тактичному рівні. Як пояснює Defense Express, система виявляє та аналізує радіосигнали, зокрема випромінювання ворожих засобів зв'язку та РЕБ. Комплекс був розроблений у межах українського оборонного кластеру Brave1.

"Шатро"

Система "Шатро" STR50-1.5800

Лінійка українських засобів РЕБ "Шатро" створена компанією UNWAVE для захисту особового складу, позицій і техніки від безпілотників. Система створює радіоперешкоди каналам управління FPV-дронів, а окремі модифікації призначені для протидії Mavic та подібним БПЛА. Виробник пропонує версії для різних частотних діапазонів, а також варіанти для встановлення на транспорт.

Нагадаємо, Сергій "Флеш" розповів, що Україна тестує засоби РЕБ для протидії реактивним "Шахедам".

Фокус також повідомляв, що засоби РЕБ можуть впливати на балістичні ракети, однак їхні можливості обмежені.