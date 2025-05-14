"В сотни раз больше": военный-нардеп предупредил о нашествии дронов РФ на фронте (фото)

Народный депутат и военный Егор Фирсов написал, что Вооруженные силы Российской Федерации заполнили линию фронта в Украине беспилотниками, которые непрерывно угрожают украинским бойцам. Враг заполнил пространство роями дронов, а средства радиоэлектронной борьбы ослепляют детекторы, которыми пользуются украинцы.

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О дронах ВС РФ, количество которых в последнее время существенно возросло, Фирсов написал на странице Facebook.

В заметке, которая появилась в соцсетях 14 мая, военный описал успехи ВС РФ в применении дронов. По его словам, количество российских БПЛА на фронте увеличилось в сотню раз по сравнению с 2024 годом. Фирсов отметил, что ранее у противника было лишь несколько подразделений, которые работали с дронами. Впрочем, теперь существенно масштабы выросли и к этому следует относиться серьезно, написал он.

"Наши датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе. Раньше мы подключались к видео противника, смеялись, как нелепо летают оккупанты. То [теперь] системные полеты противника на глубину 10-15 километров, — это уже данность", — говорится в заметке.

Фирсов отметил, что на расстоянии десятка километров от фронта фиксируют не единичные беспилотники ВС РФ, а "рои дронов". Кроме того, военный выделил еще одну угрозу с российской стороны — это средства РЭБ, которые становятся "все более чувствительными". Он пояснил, что вражеские РЭБ "ставят штору" на видеосигнал украинских дронов. По мнению военного, инженеры должны создать новые украинские дроны, которые будут устойчивыми к РЭБ, и средства РЭБ, которые будут "давить технологические решения оккупантов".

"Мы радовались беспилотной революции. Но видео, где жгут нас, — становится, к сожалению, все больше. Ор, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — подчеркнул он.

Дроны ВС РФ — Фирсов о росте количества беспилотников и РЭБ Фото: Скриншот

Военный добавил фото украинского детектора дронов "Дзига". Видим, что автор фото как раз находился в машине и, вероятно, пытался обнаружить российские беспилотники. При этом экран детектора "мертвый" и не показывает никакой информации.

Дроны ВС РФ — как выглядит детектор "Дзига" ВСУ Фото: Facebook Егор Фирсов

Дроны ВС РФ — детали

Отметим, в апреле 2025 года Фокус рассказал о первом случае, когда FPV-дрон ВС РФ долетел до Запорожья, беспрепятственно преодолев более 30 км. Как сообщили в ГСЧС, россияне взорвали автозаправочную станцию, и, чтобы справиться с огнем, пришлось вызвать 15 спецмашин.

Специалист по радиотехнике и военный ВСУ Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью медиа NV объяснил, как могла произойти такая ситуация. Бескрестнов сообщил, что ВС РФ имеют дроны-"матки", которые выполняют роль ретрансляторов для других беспилотников. Благодаря такому изобретению россияне могут управлять FPV-дронами на значительно больших расстояниях, чем обычно. По его словам, зафиксированы отдельные случаи, когда дроны РФ долетали далеко от линии соприкосновения — до Запорожья и до Сум.

Напоминаем, в апреле представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил о том, зачем ВС РФ бросают сотни дронов на Херсонскую область.