"В сотні разів більше": військовий-нардеп попередив про навалу дронів РФ на фронті (фото)

Народний депутат та військовий Єгор Фірсов написав, що Збройні сили Російської Федерації заповнили лінію фронту в Україні безпілотниками, які безупинно загрожують українським бійцям. Ворог заповнив простір роями дронів, а засоби радіоелектронної боротьби засліплюють детектори, якими користуються українці.

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Про дрони ЗС РФ, кількість яких останнім часом суттєво зросла, Фірсов написав на сторінці Facebook.

У дописі, який з'явився у соцмережах 14 травня, військовий описав успіхи ЗС РФ у застосуванні дронів. З його слів, кількість російських БПЛА на фронті збільшилась у сотню разів порівняно з 2024 роком. Фірсов зауважив, що раніше у противника було лише кілька підрозділів, які працювали з дронами. Втім тепер суттєво масштаби зросли й до цього слід ставитись серйозно, написав він.

"Наші датчики фіксують величезну кількість дронів у повітрі. Раніше ми під'єднувались до відео противника, сміялись, як недолуго літають окупанти. То [тепер] системні польоти противника на глибину 10-15 кілометрів, — це вже даність", — ідеться у дописі.

Фірсов зауважив, що на відстані десятка кілометрів від фронту фіксують не одиничні безпілотники ЗС РФ, а "рої дронів". Крім того, військовий виділив ще одну загрозу з російського боку — це засоби РЕБ, які стають "все більш дошкульними". Він пояснив, що ворожі РЕБ "ставлять штору" на відеосигнал українських дронів. На думку військового, інженери повинні створити нові українські дрони, які будуть стійкими до РЕБ, і РЕБ, який "давитиме технологічні рішення окупантів".

"Ми раділи дроновій революції. Але відео, де палять нас, — стає, на жаль, все більше. Ор, нерви і гучні накази командування тут не допомагають", — наголосив він.

Дрони ЗС РФ - Фірсов про зростання кількості безпілотників та РЕБ Фото: Скриншот

Військовий додав фото українського детектора дронів "Дзиґа". Бачимо, що автор фото саме перебував у машині та, ймовірно, намагався виявити російські безпілотники. При цьому екран детектора "мертвий" і не показує ніякої інформації.

Дрони ЗС РФ - як виглядає детектор "Дзиґа" ЗСУ Фото: Facebook Єгор Фірсов

Дрони ЗС РФ — деталі

Зазначимо, у квітні 2025 року Фокус розповів про перший випадок, коли FPV-дрон ЗС РФ долетів до Запоріжжя, безперешкодно здолавши понад 30 км. Як повідомили в ДСНС, росіяни підірвали автозаправну станцію, і, щоб впоратись з вогнем, довелось викликати 15 спецмашин.

Фахівець з радіотехніки та військовий ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов у інтерв'ю медіа NV пояснив, як могла статись така ситуація. Бескрестнов повідомив, що ЗС РФ мають дрони-"матки", які виконують роль ретрансляторів для інших безпілотників. Завдяки такому винаходу росіяни можуть керувати FPV-дронами на значно більших відстанях, ніж зазвичай. З його слів, зафіксовано непоодинокі випадки, коли дрони РФ долітали далеко від лінії зіткнення — до Запоріжжя і до Сум.

Нагадуємо, у квітні речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про те, навіщо ЗС РФ кидають сотні дронів на Херсонську область.