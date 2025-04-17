Як FPV-дрон РФ долетів до Запоріжжя: Сергій Флеш розкрив технологію ворога (відео)

Збройні сили Російської Федерації атакують міста України FPV-дронами, які мають більший розмір, акумуляторний ресурс і управляються через БПЛА-ретранслятори.

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Про це розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) в інтерв'ю "Радіо NV". Зокрема, він прокоментував атаку російського FPV-дрона по Запоріжжю, приблизно за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Сергій Флеш про дрони-матки (04:06)

"Якщо ми говоримо про технологію, за якою майбутнє, то це так звані БПЛА-матки", — сказав Сергій Флеш.

Як пояснює фахівець, дрони-матки бувають різних типів. Є БПЛА повітряного базування, коли дрон типу "крило" несе під крилами кілька FPV-дронів. Цей же БПЛА-матка є ретранслятором сигналу FPV-дронів, дозволяючи їм працювати на великих відстанях. Також відомий випадок, коли українці запускали FPV-дрони з морського дрона.

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Експерт підтвердив, що російські дрони дійсно долітають до таких міст, як Запоріжжя та Суми. Ці БПЛА мають більший розмір, більший акумуляторний ресурс, а також керуються з ретрансляторів. Таким чином, російські FPV-дрони можуть долати від 30-60 кілометрів.

Нагадаємо, в Україні створили багатофункціональний БПЛА "Королева Шершнів", який може виконувати роль дрона-матки.

Крім того, український безпілотник "Довбуш Т10" тепер також може нести дрони-камікадзе.