Вистежили в кущах: бійці ТрО знищили "тачанку" та мотоцикли РФ під Курськом, — волонтер (відео)

Бійці 110 бригади Територіальної оборони провели серію успішних відпрацювань FPV-дронами в Курській області Російської Федерації. Українці раз за разом влучали по самотніх солдатах російської армії, які ховались в кущах чи бігли полями. Крім того, під прицілом опинилась військова техніка ворога.

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Про деталі застосування FPV-дронів на фронті під Курськом волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко написав у Telegram-каналі.

Стерненко опублікував відео з кадрами роботи підрозділу "Несамовиті" 110-ї ОБрТрО. Запис триває дві хвилини. Протягом цього часу глядачі спостерігають за FPV-дронами, які волонтер відправив на фронт. У "колекції" — кадри влучання по бліндажу ЗС РФ, який намагались закамуфлювати. При цьому якість відео достатньо висока, тому можна розгледіти, як ворог облаштував укриття. Крім того, бачимо солдатів ЗС РФ, які намагаються втекти або відмахнутися від українських безпілотників. У якийсь момент з'являється росіянин, який іде стежкою в полі й штовхає пристосування, яке Стерненко, ймовірно, назвав "тачанкою". Серед відпрацювань "Несамовитих" — вистежування та підрив мотоциклів ЗС РФ.

У дописі волонтера підводяться підсумки ударів FPV-дронів українських дроноводів. Згідно з підрахунками, вдалось знешкодити 16 військових ЗС РФ, одну "тачанку, три мотоцикли. Стерненко також попередив про складну ситуацію в Курській області й намагання ворога дістатись в Сумську область.

"На деяких ділянках фронту ворог дуже активно намагається прориватися через кордон", — написав він.

FPV-дрони на фронті — деталі

Зазначимо, 12 травня командир 414-ї бригади безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" розповів про особливості застосування FPV-дронів на фронті. Командир повідомив, що протягом дев'яти місяців існування бригади вдалось знешкодити 10 тис. одиниць живої сили ЗС РФ. Паралельно відпрацювали по майже 31 тис. цілей. Бровді також написав, що підрозділ втратив 20 бійців і зауважив, що побратими помстились за загиблих: пропорція втрат — один до 500. При цьому військовий редактор "Військового Фокусу" Ігаль Левін написав, що подібне співвідношення характерне для авіації та артилерії.

У березні 2025 року Фокус повідомив про новітні дрони з радіопеленгатором, створені українськими інженерами. На демонстраційному відео розробники показали, як пристрій виявляє станції керування БПЛА та засоби РЕБ.

Нагадуємо, у березні Роберт Бровді озвучив плани 414 бригади щодо ефективності роботи FPV-дронів на фронті. Тим часом 14 травня військовий-нардеп Єгор Фірсов розповів про зростання кількості дронів та засобів РЕБ у російської армії.