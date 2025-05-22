Українські "ДРГ" проникли в Брянську область, ЗС РФ просунулись біля Великої Новосілки, — ISW

Збройні сили російської Федерації наступають у напрямку Великої Новосілки Донецької області й зуміли просунутись у бік траси N15. Водночас мілблогери РФ написали, начебто українські диверсанти зайшли у Брянську область. Влада спростувала такі припущення, при цьому карта показує, що ідеться про точки за 90 км від кордону і за 16 км від околиць Брянська.

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Про наступ РФ та про дії ЗСУ написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW 21 травня опублікували звіт про ситуацію на російсько-українській війні. Серед іншого, у звіті ішлося про українські ДРГ на російській території й про просування росіян у Донецькій області у бік траси N15, яка прямує у Запоріжжя через Дніпропетровську область.

Ситуація на території РФ. ISW написав, що українці намагаються просунутись в Курській області у напрямку Тьоткиного. Нового Шляху та Вольфіно. Інформація ґрунтується на дописах російські мілблогери: вони написали у Telegram про атаки українців біля вказаних населених пунктів. Водночас мілблогери заявили про проникнення українських ДРГ у Брянську область, ідеться у звіті. Російська влада спростувала такі припущення. Втім, губернатор все ж перекрив дорогу, яка веде у Брянськ: офіційна причина — "превентивний захід". Тим часом у мережі назвали населені пункти, біля яких ФСБ РФ ловило ДРГ: Суботове, Мякішеве, Сузем, Трубчевськ, Вигоничі, Лопуш. Якщо позначити їх на карті, то бачимо, що ймовірні диверсанти пройшли 90 км і ледь не дійшли до Брянська.

Війна РФ - у яких точках Брянської області боялись ДРГ ЗСУ Фото: Google Maps

Ситуація в Україні. У звіті ISW є інформація про бойові дії на східному фронті, зібрана на основі заяв Генштабу ЗСУ, речників різних підрозділів та публікацій російських військкорів. Вказується, що ворогу вдалось дещо просунутись біля Великої Новосілки. Аналітики повідомили, що успішність атак ЗС РФ підтверджена геолокацією ударів, які фігурували на відео бійців підрозділу Shadow ЗСУ, та картами противника. Геолокація показала, що росіяни пройшли на північ від Великої Новосілки східніше від села Федорівка, написали аналітики. У звіті вказано, що ідуть атаки біля восьми населених пунктів: Вільне Поле, Нове Поле, Новодарівка, Привільне, Бурлацьке, Зелене Поле, Рівне Поле, Комарі.

Наступ РФ - яка ситуація біля Великої Новосілки 21 травня ISW Фото: Скриншот

На Харківському, Куп'янському, Боровському, Лиманському, Сіверському, Часовоярському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Курахівському напрямках ЗС РФ "не просунулись вперед", інформували аналітики.

Наступ РФ — деталі

На карті проєкту DeepState не позначено просування росіян на північ від Великої Новосілки. Тим часом Генштаб ЗСУ зранку 22 травня розповів про кількість штурмів ЗС РФ на фронті. На Новопавлівському напрямку, до якого відносять населені пункти, згадані ISW, нарахували 19 атак: напрямок — на другому місці за активністю ворога. Найбільша кількість штурмів — під Покровськом (54).

Зазначимо, 21 травня бригада "Хартія" Нацгвардії розповіла про можливий наступ РФ у Харківській області. Згідно з даними військових, російське командування зібрало нові сили та проводить спроби штурмових дій із застосуванням оптоволоконних FPV-дронів.

Нагадуємо, 16 травня бійці 92 бригади ЗСУ показали наступ РФ на північ від Куп'янська, у якому ворог діяв бронемашинами, мотоциклами та квадроциклами.