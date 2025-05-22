Украинские "ДРГ" проникли в Брянскую область, ВС РФ продвинулись возле Великой Новоселки, — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации наступают в направлении Великой Новоселки Донецкой области и сумели продвинуться в сторону трассы N15. В то же время милблогеры РФ написали, будто украинские диверсанты зашли в Брянскую область. Власти опровергли такие предположения, при этом карта показывает, что речь идет о точках в 90 км от границы и в 16 км от окраин Брянска.

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О наступлении РФ и о действиях ВСУ написали аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW 21 мая опубликовали отчет о ситуации на российско-украинской войне. Среди прочего, в отчете говорилось об украинских ДРГ на российской территории и о продвижении россиян в Донецкой области в сторону трассы N15, которая направляется в Запорожье через Днепропетровскую область.

Ситуация на территории РФ. ISW написал, что украинцы пытаются продвинуться в Курской области в направлении Теткино. Нового Пути и Вольфино. Информация основывается на сообщениях российских милблоггеров: они написали в Telegram об атаках украинцев возле указанных населенных пунктов. При этом милблогеры заявили о проникновении украинских ДРГ в Брянскую область, говорится в отчете. Российские власти опровергли такие предположения. Впрочем, губернатор все же перекрыл дорогу, ведущую в Брянск: официальная причина — "превентивная мера". Между тем в сети назвали населенные пункты, возле которых ФСБ РФ ловило ДРГ: Субботовое, Мякишево, Сузем, Трубчевск, Выгоничи, Лопуш. Если обозначить их на карте, то видим, что вероятные диверсанты прошли 90 км и едва не дошли до Брянска.

Война РФ — в каких точках Брянской области боялись ДРГ ВСУ Фото: Google Maps

Ситуация в Украине. В отчете ISW есть информация о боевых действиях на восточном фронте, собранная на основе заявлений Генштаба ВСУ, спикеров различных подразделений и публикаций российских военкоров. Указывается, что врагу удалось несколько продвинуться возле Великой Новоселки. Аналитики сообщили, что успешность атак ВС РФ подтверждена геолокацией ударов, которые фигурировали на видео бойцов подразделения Shadow ВСУ, и картами противника. Геолокация показала, что россияне прошли к северу от Великой Новоселки восточнее села Федоровка, написали аналитики. В отчете указано, что идут атаки возле восьми населенных пунктов: Вольное Поле, Новое Поле, Новодаровка, Привольное, Бурлацкое, Зеленое Поле, Ровное Поле, Комары.

Наступление РФ — какова ситуация возле Великой Новоселки 21 мая ISW Фото: Скриншот

На Харьковском, Купянском, Боровском, Лиманском, Северском, Часовоярском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Кураховском направлениях ВС РФ "не продвинулись вперед", информировали аналитики.

Наступление РФ — детали

На карте проекта DeepState не обозначено продвижение россиян к северу от Великой Новоселки. Тем временем Генштаб ВСУ утром 22 мая рассказал о количестве штурмов ВС РФ на фронте. На Новопавловском направлении, к которому относят населенные пункты, упомянутые ISW, насчитали 19 атак: направление — на втором месте по активности врага. Наибольшее количество штурмов — под Покровском (54).

Отметим, 21 мая бригада "Хартия" Нацгвардии рассказала о возможном наступлении РФ в Харьковской области. Согласно данным военных, российское командование собрало новые силы и проводит попытки штурмовых действий с применением оптоволоконных FPV-дронов.

Напоминаем, 16 мая бойцы 92 бригады ВСУ показали наступление РФ на север от Купянска, в котором враг действовал бронемашинами, мотоциклами и квадроциклами.