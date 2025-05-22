Украинские "ДРГ" проникли в Брянскую область, ВС РФ продвинулись возле Великой Новоселки, — ISW
Вооруженные силы Российской Федерации наступают в направлении Великой Новоселки Донецкой области и сумели продвинуться в сторону трассы N15. В то же время милблогеры РФ написали, будто украинские диверсанты зашли в Брянскую область. Власти опровергли такие предположения, при этом карта показывает, что речь идет о точках в 90 км от границы и в 16 км от окраин Брянска.
О наступлении РФ и о действиях ВСУ написали аналитики Института изучения войны (ISW).
Аналитики ISW 21 мая опубликовали отчет о ситуации на российско-украинской войне. Среди прочего, в отчете говорилось об украинских ДРГ на российской территории и о продвижении россиян в Донецкой области в сторону трассы N15, которая направляется в Запорожье через Днепропетровскую область.
Ситуация на территории РФ. ISW написал, что украинцы пытаются продвинуться в Курской области в направлении Теткино. Нового Пути и Вольфино. Информация основывается на сообщениях российских милблоггеров: они написали в Telegram об атаках украинцев возле указанных населенных пунктов. При этом милблогеры заявили о проникновении украинских ДРГ в Брянскую область, говорится в отчете. Российские власти опровергли такие предположения. Впрочем, губернатор все же перекрыл дорогу, ведущую в Брянск: официальная причина — "превентивная мера". Между тем в сети назвали населенные пункты, возле которых ФСБ РФ ловило ДРГ: Субботовое, Мякишево, Сузем, Трубчевск, Выгоничи, Лопуш. Если обозначить их на карте, то видим, что вероятные диверсанты прошли 90 км и едва не дошли до Брянска.
Ситуация в Украине. В отчете ISW есть информация о боевых действиях на восточном фронте, собранная на основе заявлений Генштаба ВСУ, спикеров различных подразделений и публикаций российских военкоров. Указывается, что врагу удалось несколько продвинуться возле Великой Новоселки. Аналитики сообщили, что успешность атак ВС РФ подтверждена геолокацией ударов, которые фигурировали на видео бойцов подразделения Shadow ВСУ, и картами противника. Геолокация показала, что россияне прошли к северу от Великой Новоселки восточнее села Федоровка, написали аналитики. В отчете указано, что идут атаки возле восьми населенных пунктов: Вольное Поле, Новое Поле, Новодаровка, Привольное, Бурлацкое, Зеленое Поле, Ровное Поле, Комары.
На Харьковском, Купянском, Боровском, Лиманском, Северском, Часовоярском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Кураховском направлениях ВС РФ "не продвинулись вперед", информировали аналитики.
Наступление РФ — детали
На карте проекта DeepState не обозначено продвижение россиян к северу от Великой Новоселки. Тем временем Генштаб ВСУ утром 22 мая рассказал о количестве штурмов ВС РФ на фронте. На Новопавловском направлении, к которому относят населенные пункты, упомянутые ISW, насчитали 19 атак: направление — на втором месте по активности врага. Наибольшее количество штурмов — под Покровском (54).
Отметим, 21 мая бригада "Хартия" Нацгвардии рассказала о возможном наступлении РФ в Харьковской области. Согласно данным военных, российское командование собрало новые силы и проводит попытки штурмовых действий с применением оптоволоконных FPV-дронов.
Напоминаем, 16 мая бойцы 92 бригады ВСУ показали наступление РФ на север от Купянска, в котором враг действовал бронемашинами, мотоциклами и квадроциклами.