Костянтинівка може стати головною ціллю російської армії на Донеччині: деталі

У Донецькій області тривають найзапекліші бої на всій лінії фронту. Російські війська активізували штурмові дії одразу на кількох напрямках, намагаючись просунутись до адміністративних меж області. Одним із можливих ключових об'єктів нового наступу може стати місто Костянтинівка.

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Про це пише ВВС Україна.

Ситуація довкола Костянтинівки помітно загострилася за останні тижні. Російські війська змогли прорвати українську оборону на західному напрямку та розпочали реалізацію плану з потенційного оточення міста. Наприкінці травня путінські сили майже досягли водосховища Клебан-Бик — останньої великої природної перепони перед підступами до Костянтинівки. Вже цього літа саме це місто може стати головною мішенню нового етапу наступу російської армії на Донбасі.

Попри регулярні обстріли та руйнування близько 20–30% житлового фонду, у Костянтинівці й досі перебуває до 9 тисяч мирних жителів. До повномасштабного вторгнення населення міста становило приблизно 70 тисяч осіб. У 2023–2024 роках Костянтинівка вважалася відносно безпечною тиловою зоною, однак ситуація різко змінилася після активізації наступу російських військ у районі Бахмута та Часового Яру — тепер загроза для міста зросла в рази.

Хоча російським військам не вдалося здійснити стрімкий прорив, ворог поступово тисне на українську оборону і вже наблизився до західних околиць Часового Яру. Від цього населеного пункту до житлових кварталів Костянтинівки залишається близько 10 кілометрів.

Саме Костянтинівку російські окупанти відкрито називають "стратегічно важливим" містом. У росЗМІ стверджується, що війська РФ вийшли на лінію сіл Попів Яр — Полтавка — Русин Яр — Степанівка. Прорив цієї оборонної смуги відкриє їм шлях до ключової траси Добропілля – Краматорськ, що дозволить активніше обстрілювати її, зокрема FPV-дронами. У разі успіху це може суттєво ускладнити логістику Сил оборони в регіоні.

Український військовий аналітик групи "Інформаційний спротив", полковник запасу ЗСУ Костянтин Машовець, оцінює просування російських військ на цій ділянці фронту як "прорив на тактичну глибину". Водночас джерело ВВС у командному складі ЗСУ підтверджує: ситуація в районі Костянтинівки суттєво загострилася в останні тижні.

За словами військовослужбовців, найближчою метою окупантів є формування напівкільця навколо Костянтинівки та встановлення вогневого контролю над українською логістикою. Якщо цей план буде реалізовано, підрозділам Сил оборони доведеться залишати укріплені позиції у районі Торецька, щоб уникнути оточення. Водночас хід подій значною мірою залежить від наявності й рівня підготовки резервів, які можуть задіяти обидві сторони.

Наступ на Часів'ярському напрямку: звіт ISW

За даними Інституту вивчення війни, 21 травня російські війська продовжували наступальні дії на Часівоярському напрямку, однак без успіху — просування зафіксовано не було. Упродовж 20–21 травня росіяни атакували позиції українських сил безпосередньо біля Часового Яру, а також на південь — у районах населених пунктів Предтечине та Біла Гора, і на південний захід — поблизу Курдюмівки.

РФ безуспішно продовжує штурм Часового Яру Фото: ISW

Речник української бригади на Часівоярському напрямку 21 травня розповів про зростаюче використання росіянами FPV-дронів з оптоволоконними кабелями. Ворог не лише збільшує їх кількість, а й підсилює якість, залучаючи досвідчені підрозділи. Часів Яр, Костянтинівка та Торецьк буквально пронизані цими кабелями, що дає окупантам нові можливості для розвідки та атак.

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