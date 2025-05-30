Нужна группировка примерно 150 тысяч: эксперт оценил шансы РФ захватить Сумы (видео)
ВС РФ должны собрать не менее 150 тысяч солдат для захвата Сумской области, но сейчас не имеет такого резерва, но они могут терроризировать население региона обстрелами.
Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Если россияне не смогли превратить в выжженную пустыню восточное пограничье Сумщины — в частности, 10-километровую зону, город Глухов и весь Глуховский район — несмотря на то, что на тот момент там была значительно хуже ситуация, то почему они должны смогли бы сделать это сейчас с севером Сумщины, где ситуация уже улучшилась", — отметил Киричевский.
По его словам, в Сумской области у Сил обороны есть проблемы с ПВО и соответствующим прикрытием.
"50 тысяч личного состава — это мало для даже медленного прорыва в направлении Сум. Чтобы наступать на Сумы в таком же режиме, в котором россияне смогли взять Авдеевку, им нужно сосредоточить группировку численностью примерно 150 тысяч и потратить на это не менее девяти месяцев", — считает Киричевский.
Он отмечает, что для Сум есть реальная угроза из-за российских обстрелов. По его мнению, захватить область оккупанты не смогут, но превратить ее в выжженную землю и сделать ее буквально непригодной — тоже.
"Это преувеличение", — подчеркнул Киричевский.
Напомним, что ранее сообщалось, что РФ будет пытаться продвинуться вглубь Сумской и Харьковской областей, чтобы использовать это как аргумент в будущих переговорах.
Также 30 мая стало известно, что ВС РФ продолжают наступление на восточном фронте в Донецкой области и оккупировали одно село на Покровском направлении и одно — на Торецком.