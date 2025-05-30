РФ прорвалась на 2 км в Днепропетровскую область и идет с фланга к Константиновке, — аналитики

Российские войска продолжают наступление на восточном фронте в Донецкой области и оккупировали одно село на Покровском направлении и одно — на Торецком. Противник все ближе к Константиновке и административной границе Днепропетровской области, показала карта аналитиков.

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О наступлении РФ и о новых оккупированных населенных пунктах аналитики проекта DeepState рассказали в Telegram-канале.

Сообщение с обновленной информацией о продвижении россиян появилась утром 30 мая. Аналитики написали, что ВС РФ продвинулись рядом с тремя селами на востоке. При этом два села оккупированы полностью, свидетельствует карта DeepState. Возле третьего враг прорвался в полях в сторону города Изюм Харьковской области.

Наступление РФ — детали

Торецкое направление. Согласно данным аналитиков, россияне полностью оккупировали село Романовка, расположенное к северу от Торецка. Населенный пункт — на дороге Н20, которая сливается с трассой Т0504 и направляется в сторону Константиновки. Расстояние до Константиновки — около 17 км (по трассе), и чтобы добраться до города, враг должен захватить еще Александро-Калиново, Бересток, Яблоновку.

Наступление РФ — какая ситуация рядом с Константиновкой на Торецком направлении 30 мая Фото: DeepState

Покровское направление. К западу от Покровска ВС РФ полностью оккупировали село Троицкое, указано в заметке аналитиков. Село, площадью 2 кв. км, расположено на расстоянии 2,7 км от административной границы Днепропетровской области и в 8,7 км от дороги Т0428, которая ведет в Новопавловку. На карте показано смещение линии фронта почти на 2 км.

Наступление РФ — какая ситуация на админгранице Днепропетровщины на Покровском направлении 30 мая Фото: DeepState

Лиманское направление. На отрезке на востоке Харьковской области ВС РФ наступали рядом с селом Редкодуб, говорится в отчете DeepState. На карте видно, что россияне прорвали более чем на 2 км и стали ближе к Изюму и Лиману.

Наступление РФ — какая ситуация на Лиманском направлении 30 мая Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 30 мая, упоминаются населенные пункты, которые фигурируют в заметке DeepState, но не указано, оккупированы ли они. На Торецком направлении командование насчитало шесть атак ВС РФ, на Покровском — 66 (наибольшее количество, рядом с 11 селами), на Лиманском — 13 (штурмы возле Липового, Грековки и Редкодуба).

Отметим, 30 мая Фокус писал о наступлении РФ и о событиях на фронте согласно данным Института изучения войны. Аналитики института забрали данные украинского командования, обозревателей и военных, изучили сообщение военкоров и видео из соцсетей. В итоге они сообщили, что россияне продвинулись чуть ли не на всех участках фронта на востоке и даже оккупировали два села в Сумской области (Константиновка и Владимировка). Впрочем, ISW назвало одну точку, в которой имеют успехи бойцы ВСУ — это село Богатырь под Курахово. Населенный пункт относят к Новопавловскому направлению: 33 ОМБр в очередной раз выбила пехоту ВС РФ с улиц села.

Напоминаем, 28 мая аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в сторону Константиновки Донецкой области.