ВС РФ продвинулись под Сумами и на других отрезках фронта, ВСУ имеют успехи в одной точке, — ISW

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наступать на всех направлениях фронта в Украине и имеют успехи в Сумской области. В то же время Вооруженные силы Украины провели успешную контратаку на Донбассе, выяснили аналитики.

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О наступлении РФ по состоянию на 30 мая рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики опубликовали отчет, в котором собрали информацию из открытых источников о событиях на российско-украинской войне. При этом они основывались на заявлениях Генштаба ВСУ, украинских военных обозревателей и сообщениях российских милблогеров. В отчете перечислено 11 направлений, на которых атакуют ВС РФ (с подтвержденными или нет успехами), и одно — ВСУ.

Продвижение ВС РФ. Сумская область. Институт обратил внимание на сообщение военного обозревателя Константина Машовца, который написал, что ВС РФ могли оккупировать два села к северу от Сум — Константиновку и Владимировку. Кроме того, российские военные заявляют о продвижении Яблоновки, Мирополья, Новониколаевки, Алексеевки, но аналитики не нашли подтверждения этой информации. Тем временем Машовец написал, что продолжаются бои возле шести населенных пунктов в Сумской области: Локни, Юнаковки, Олешни, Беловоды, Водолаги, Владимировки.

Наступление РФ — какая ситуация под Сумами по карте ISW 30 мая Фото: ISW

Бои на востоке. В отчете перечисляются направления наступления РФ, на которых россияне имеют определенное продвижение:

Харьковское направление — в Волчанске вдоль улицы Зерновой;

Купянское — возможна оккупация села Строевки, россиян заметили возле Каменки, а украинцы контратаковали возле Довгенького. Кроме того, есть продвижение врага в сторону Боровой (рядом с селом Грековка);

Лиманский — россияне подняли флаг в селе Редкодуб;

Торецкий — Минобороны РФ заявило об оккупации Гнатовки (аналитики нашли подтверждение еще 25 мая);

Покровский — продвижение или оккупация Лысовки, Шевченко Первое, продолжаются атаки ВС РФ по всей линии соприкосновения, говорится в отчете;

Часов-яровский, Новопавловский, Великоновоселковский, Гуляйпольский, Запорожский, Херсонский — ВС РФ атаковали, но аналитики не нашли подтверждений продвижений.

Наступление РФ — какая ситуация на востоке по карте ISW 30 мая Фото: ISW

Продвижение ВСУ. В отчете ISW указано, что украинские военные имели подтвержденные успешные контратаки на Кураховском направлении. Аналитики проанализировали кадры с мест боев и подтвердили, что подразделения ВСУ "недавно продвинулись на северо-восток от Богатыря". Событие произошло 24 мая: об успешном отражении штурма врага написали в Telegram-канале 33 ОМБр. В отчете также фигурируют населенные пункты вокруг Богатыря (Андреевка, Константиновка, Алексеевка, Отрадное).

Наступление РФ — детали

Участок под Сумами, на котором происходит наступление РФ, можно отыскать на карте аналитиков DeepState. Видим, что по состоянию на 28 мая оба села из отчета ISW обозначены в серой зоне и не указано, что ВС РФ их оккупировали. На фрагменте карты в районе села Богатырь российские войска зашли на окраину села, но продвинуться дальше не смогли, показывают данные проекта.

Наступление РФ — какая ситуация под Сумами по карте DeepState 30 мая Фото: DeepState Наступление РФ — какая ситуация под Курахово по карте DeepState 30 мая Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, который появился в 22:00 29 мая, не выделяют бои под Сумами в отдельное направление. Указано, на Курском направлении ВС РФ пытались атаковать 11 раз. Наибольшее количество российских штурмов — под Покровском (39).

Отметим, вечером 29 мая появилось заявление спикера ГПСУ Артема Демченко о возможности наступления РФ. По его словам, в Сумской области враг собрал много живой силы и техники и может попытаться атаковать Сумскую область.

Напоминаем, 29 мая аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в сторону Константиновки Донецкой области.