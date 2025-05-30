ЗС РФ просунулись під Сумами та на інших відтинках фронту, ЗСУ мають успіхи у одній точці, — ISW

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації продовжують наступати на усіх напрямках фронту в Україні й мають успіхи в Сумській області. Водночас Збройні сили України провели успішну контратаку на Донбасі, з'ясували аналітики.

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Про наступ РФ станом на 30 травня розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики опублікували звіт, у якому зібрали інформацію з відкритих джерел про події на російсько-українській війні. При цьому вони ґрунтувались на заявах Генштабу ЗСУ, українських військових оглядачів та дописах російських мілблогерів. У звіті перелічено 11 напрямків, на яких атакують ЗС РФ (з підтвердженими або ні успіхами), та один — ЗСУ.

Просування ЗС РФ. Сумська область. Інститут звернув увагу на повідомлення військового оглядача Костянтина Машовця, який написав, що ЗС РФ могли окупувати два села на північ від Сум — Костянтинівку та Володимирівку. Крім того, російські військкори заявляють про просування Яблунівки, Миропілля, Новомиколаївки, Олексіївки, але аналітики не відшукали підтвердження цій інформації. Тим часом Машовець написав, що тривають бої біля шести населених пунктів в Сумській області: Локні, Юнаківки, Олешні, Біловоди, Водолаги, Володимирівки.

Наступ РФ - яка ситуація під Сумами по карті ISW 30 травня Фото: ISW

Бої на сході. У звіті перелічуються напрямки наступу РФ, на яких росіяни мають певне просування:

Харківський напрямок — у Вовчанську вздовж вулиці Зернової;

Куп'янський — можлива окупація села Строївки, росіян помітили біля Кам'янки, а українці контратакували біля Довгенького. Крім того, є просування ворога у бік Борової (поруч з селом Греківка);

Лиманський — росіяни підняли прапор у селі Рідкодуб;

Торецький — Міноборони РФ заявило про окупацію Гнатівки (аналітики відшукали підтвердження ще 25 травня);

Покровський — просування або окупація Лисівки, Шевченко Перше, тривають атаки ЗС РФ по усій лінії зіткнення, ідеться у звіті;

Часів-ярівський, Новопавлівський, Великоновосілківський, Гуляйпільський, Запорізький, Херсонський — ЗС РФ атакували, але аналітики не знайшли підтверджень просувань.

Наступ РФ - яка ситуація на сході по карті ISW 30 травня Фото: ISW

Просування ЗСУ. У звіті ISW вказано, що українські військові мали підтверджені успішні контратаки на Курахівському напрямку. Аналітики проаналізували кадри з місць боїв і підтвердили, що підрозділи ЗСУ "нещодавно просунулися на північний схід від Багатира". Подія сталась 24 травня: про успішне відбиття штурму ворога написали у Telegram-каналі 33 ОМБр. У звіті також фігурують населені пункти навколо Багатира (Андріївка, Костянтинівка, Олексіївка, Одрадне).

Наступ РФ — деталі

Ділянку під Сумами, на якій відбувається наступ РФ, можна відшукати на карті аналітиків DeepState. Бачимо, що станом на 28 травня обидва села зі звіту ISW позначені у сірій зоні й не вказано, що ЗС РФ їх окупувала. На фрагменті карти у районі села Багатир російські війська зайшли на околиці села, але просунутись далі не змогли, показують дані проєкту.

Наступ РФ - яка ситуація під Сумами по карті DeepState 30 травня Фото: DeepState Наступ РФ - яка ситуація під Кураховим по карті DeepState 30 травня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 22:00 29 травня, не виділяють бої під Сумами в окремий напрямок. Вказано, на Курському напрямку ЗС РФ намагались атакувати 11 разів. Найбільша кількість російських штурмів — під Покровськом (39).

Зазначимо, увечері 29 травня з'явилась заява речника ДПСУ Артема Демченка про можливість наступу РФ. З його слів, в Сумській області ворог зібрав багато живої сили та техніки й може спробувати атакувати Сумську область.

Нагадуємо, 29 травня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у бік Костянтинівки Донецької області.