РФ прорвалась на 2 км до Дніпропетровської області та йде з флангу до Костянтинівки, — аналітики

Російські війська продовжують наступ на східному фронті у Донецькій області та окупували одне село на Покровському напрямку і одне — на Торецькому. Противник все ближче до Костянтинівки та адміністративної межі Дніпропетровської області, показала карта аналітиків.

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Про наступ РФ і про нові окуповані населені пункти аналітики проєкту DeepState розповіли в Telegram-каналі.

Допис з оновленою інформацією про просування росіян з'явилась зранку 30 травня. Аналітики написали, що ЗС РФ просунулись поруч з трьома селами на сході. При цьому два села окуповані повністю, свідчить карта DeepState. Біля іншого ворог прорвався у полях у бік міста Ізюм Харківської області.

Наступ РФ — деталі

Торецький напрямок. Згідно з даними аналітиків, росіяни повністю окупували село Романівка, розташоване на північ від Торецька. Населений пункт — на дорозі Н20, яка зливається з трасою Т0504 і прямує у бік Костянтинівки. Відстань до Костянтинівки — близько 17 км (по трасі), і щоб дістатись до міста, ворог має захопити ще Олександро-Калинове, Бересток, Яблунівку.

Наступ РФ - яка ситуація поруч з Костянтинівкою на Торецькому нпапрямку 30 травня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На захід від Покровська ЗС РФ повністю окупували село Троїцьке, вказано у дописі аналітиків. Село, площею 2 кв. км, розташоване на відстані 2,7 км від адміністративної межі Дніпропетровської області і за 8,7 км від дороги Т0428, яка веде у Новопавлівку. На карті показано зміщення лінії фронту на майже 2 км.

Наступ РФ - яка ситуація на адмінмежі Дніпропетровщини на Покровському напрямку 30 травня Фото: DeepState

Лиманський напрямок. На відтинку на сході Харківської області ЗС РФ наступали поруч з селом Рідкодуб, ідеться у звіті DeepState. На карті бачимо, що росіяни прорвали на понад 2 км і стали ближче до Ізюма та Лиману.

Наступ РФ - яка ситуація на Лиманському напрямку 30 травня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 30 травня, згадуються населені пункти, які фігурують у дописі DeepState, але не вказано, чи вони окуповані. На Торецькому напрямку командування нарахувало шість атак ЗС РФ, на Покровському — 66 (найбільша кількість, поруч з 11 селами), на Лиманському — 13 (штурми біля Липового, Греківки та Рідкодуба).

Зазначимо, 30 травня Фокус писав про наступ РФ та про події на фронті згідно з даними Інституту вивчення війни. Аналітики інституту забрали дані українського командування, оглядачів та військових, вивчили допис військкорів та відео з соцмереж. В підсумку вони повідомили, що росіяни просунулись ледь не на всіх відтинках фронту на сході й навіть окупували два села у Сумській області (Костянтинівка та Володимирівка). Втім, ISW назвало одну точку, у якій мають успіхи бійці ЗСУ — це село Багатир під Кураховим. Населений пункт відносять до Новопавлівського напрямку: 33 ОМБр вкотре вибила піхоту ЗС РФ з вулиць села.

Нагадуємо, 28 травня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у бік Костянтинівки Донецької області.