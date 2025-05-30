Угроза на границе остается существенной: Жорин о планах РФ относительно Сумской и Харьковской областей

Ситуация в Сумской и Харьковской областях требует максимально серьезного отношения — Россия не случайно активизируется на приграничье, перебрасывая туда и подготовленные подразделения.

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Об этом заявил подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, пишет "24 Канал".

По его словам, РФ пока не способна вести массированное наступление одновременно на всех направлениях, однако имеет достаточно ресурсов для ударов на приоритетных участках. Это, в частности, видно по ситуации в Сумской области.

Есть ли угроза Харькову и Сумам

Жорин отметил, что Россия будет пытаться реализовать свои политические намерения через попытки продвинуться вглубь Сумской и Харьковской областей. Имеющихся сил оккупантов недостаточно для захвата областных центров, таких как Сумы или Харьков, однако враг стремится хотя бы частично продвинуться на этих направлениях, чтобы использовать это как аргумент в будущих переговорах.

"Именно поэтому они перебросили туда сейчас и личный состав, и технику. Также к границе возле Сумской и Харьковской областей переместили беспилотные подразделения, благодаря которым они пытаются обеспечить продвижение. Это по-настоящему свидетельствует, что здесь у них приоритетные направления. К этому надо относиться серьезно. Угроза на границе сейчас существенная", — сказал подполковник.

Он добавил, что в то же время российские войска имеют достаточно ресурсов, чтобы оказывать давление на Купянском, Боровском, Покровском и других направлениях. За последнее время динамика боевых действий на ключевых участках фронта существенно возросла.

FPV-дроны угрожают не только передовой

По словам Жорина, Россия активно применяет FPV-дроны как одно из самых дешевых средств для атак, в том числе и против гражданского населения. Он подчеркнул, что чем ближе российские оккупанты приближаются к населенным пунктам, тем проще им осуществлять террористические действия с использованием таких дронов.

Сейчас рабочая дистанция для FPV-дронов составляет до 40 километров — в пределах этого расстояния их активно используют как украинские силы, так и войска РФ. В связи с этим, по мнению Жорина, сейчас особенно важно укреплять защиту логистических маршрутов. Он подчеркивает необходимость устанавливать антидронные сетки не только вблизи линии фронта, но и в глубоком тылу, чтобы вовремя принять меры и обезопасить поставки.

Напомним, по словам аналитиков проекта DeepState, 30 мая стало известно, что российские войска продолжают наступление на восточном фронте в Донецкой области и оккупировали одно село на Покровском направлении и одно — на Торецком. Противник все ближе к Константиновке и административной границе Днепропетровской области, показала карта аналитиков.

Также в пятницу, 30 мая, в Силах обороны сообщили, что ВС РФ пытается развить успех вокруг Удачного и продвигаться в районе Лысовки в Донецкой области.