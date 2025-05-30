"Обрабатывают территорию, чтобы открыть проход пехоте": ВС РФ имеют успехи на Покровском направлении

Российские оккупанты пытаются развить успех вокруг Удачного и продвигаться в районе Лысовки в Донецкой области.

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Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный Сил обороны с позывным "Мучной".

"Противник пытается развить успех вокруг Удачного, причем днем начал маскироваться, не говоря уже за ночные передвижения. Наши бойцы следят за каждым объектом и точно наводятся, тем самым уничтожая сбросами п**арчуков", — рассказал он.

"Мучной" добавил, что в районе Котлиного боевая работа продолжается, а украинские FPV-дроны нанесли удар по антенне ВС РФ и части оборудования связи на шахте восточнее села, что указывает на то, что российские оккупанты используют его как пункт активных операций.

Также российские оккупанты активно начали работать дронами "Молния" в направлении Звёздного и Первого Мая.

"В разных местах фиксируется попадание, значит обрабатывают территорию чтобы открыть проход своей пехоте. Возможно, здесь ближайшее будет развиваться наступление на город. В районе Лисовки противник продвигается в северной части, так же был нами там обнаружен. Наши десантники прогрели противника сбросами, по убитым пока неизвестно точное количество", — рассказал он.

По его словам, враг пытается местами давить, чтобы достичь новых целей и продвижения, поэтому усиливает это направление новыми ударными дронами, добавляет личный состав и усиливает артиллерию.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 30 мая сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

Карта боев на Покровском направлении

Напомним, что российские оккупанты на Покровском направлении с оружием начали охотиться на украинские дроны. Они засиживаются в кустах вдоль трассы и караулят беспилотники ВСУ и выстрелами пытаются их сбить