Платим и больше: Милованов прокомментировал зарплату вице-президента Свириденко в его школе

Юлия Свириденко, первый вице-президент и министр экономики получает в Киевской школе экономики (KSE), где Милованов является президентом, зарплату в 6 тысяч долларов. По словам Милованова, зарплата Свириденко выглядит высокой, но соответствует рыночной зарплате людей такого уровня.

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Об этом он написал в посте на Facebook, отвечая на вопрос нардепа Владимира Арьева от "Европейской солидарности".

Президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов ответил народному депутату Владимиру Арьеву относительно зарплаты первого вице-президента Юлии Свириденко и возможного конфликта интересов. Милованов подтвердил, что Свириденко получает за свою работу в частном университете шесть тысяч долларов в месяц (около 246 тысяч гривен). По словам Милованова, зарплата Свириденко выглядит высокой, но соответствует рыночной зарплате людей такого уровня.

"Мы платим и значительно большие зарплаты. Например, гонорар за недавний приезд Нобелевского лауреата в KSE в марте составил 70 тысяч долларов за 2,5 дня. А зарплата приглашенного профессора, одного из тех, кто недавно переехал из Йельского университета в Канаду, составляет 50 тысяч долларов за пару недель преподавания", — написал он в посте на Facebook.

И добавил, что это "политическая атака", потому что "партия Порошенко готовится к выборам, как в принципе и партия власти".

Юлия Свириденко и президент Украины Владимир Зеленский и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Милованов добавил, что гордится тем, что KSE может платить высокие рыночные зарплаты.

А на обвинения в конфликте интересов Милованов сказал, что Киевская школа экономики хочет, чтобы студентов учили те, кто на собственном опыте знают как работает мир. Он также заявил, что KSE таким образом не помогает правительству и не получает за это финансирование от международных организаций.

"Эти проекты выполняются другими организациями — благотворительным фондом, исследовательским институтом, которые имеют отдельные независимые системы управления и комплаенса", — написал он.

Также Милованов "напомнил", что у вуза есть независимый совет директоров, в котором больше половины иностранцев. По его словам, факт преподавания Свириденко в KSE усложняет получение контрактов и грантов, "потому что нужно дополнительно предоставлять документы, доказывающие что конфликта интересов нет".

На вопрос в комментариях об источниках финансирования школы Милованов ответил, что около 90 процентов, это деньги американских и британских миллиардеров. В прошлом году KSE собрала через благотворительных фонд около 50 миллионов долларов.

С чего начался скандал с зарплатой Юлии Свириденко

8 апреля народный депутат Владимир Арьев написал в посте на Facebook, что Юлия Свириденко в Киевской школе экономики за преподавательскую деятельность в 2024 году получила и задекларировала 3 102 506 грн гонораров.

Пост Владимира Арьева о зарплате Юлии Свириденко Фото: скриншот

Народный депутат отметил, что другие преподаватели вузов могут только мечтать о подобной оплате. Также он написал, что структуры школы в 2024 году были исполнителями грантовых программ, бенефициаром которых было Минэкономики, возглавляемое Свириденко. По его мнению, это должно стать предметом для детального изучения Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Напомним, ранее Юлия Свириденко рассказывала, что активная фаза войны с Россией "закончится в этом году".