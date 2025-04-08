Платимо і більше: Милованов прокоментував зарплатню віцепрезидентки Свириденко в його школі

Юлія Свириденко, перша віцепрезидентка та міністерка економіки отримує в Київській школи економіки (KSE), де Милованов є президентом, зарплатню в 6 тисяч доларів. За словами Милованова, зарплата Свириденко виглядає високою, але відповідає ринковій зарплаті людей такого рівня.

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Про це він написав в пості на Facebook, відповідаючи на запитання нардепа Володимира Ар'єва від "Європейської солідарності".

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов відповів народному депутату Володимиру Арʼєву щодо зарплати першого віцепрезидента Юлії Свириденко та можливого конфлікту інтересів. Милованов підтвердив, що Свириденко отримує за свою роботу в приватному університеті шість тисяч доларів на місяць (близько 246 тисяч гривень). За словами Милованова, зарплата Свириденко виглядає високою, але відповідає ринковій зарплаті людей такого рівня.

"Ми платимо і значно більші зарплати. Наприклад, гонорар за нещодавній приїзд Нобелівського лауреата в KSE в березні склав 70 тисяч доларів за 2,5 дні. А зарплата запрошеного професора, одного з тих, хто нещодавно переїхав з Єльського університету в Канаду, складає 50 тисяч доларів за пару тижнів викладання", — написав він в пості на Facebook.

І додав, що це "політична атака", бо "партія Порошенка готується до виборів, як в принципі і партія влади".

Юлія Свириденко та президень України Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Милованов додав, що пишається тим, що KSE може платити високі ринкові зарплати.

А на звинувачення в конфлікті інтересів Милованов сказав, що Київська школа економіки хоче, аби студентів вчили ті, хто на власному досвіді знають як працює світ. Він також заявив, що KSE таким чином не допомагає уряду та не отримує за це фінансування від міжнародних організацій.

"Ці проєкти виконуються іншими організаціями — благодійною фундацією, дослідницьким інститутом, яки мають окремі незалежні системи управління і комплаєнса", — написав він.

Також Милованов "нагадав", що у вишу є незалежна рада директорів, в якій більше ніж половина іноземців. За його словами, факт викладання Свириденко в KSE ускладнює отримання контрактів і грантів, "бо потрібно додатково надавати документи, які доводять що конфлікту інтересів немає".

На питання у коментарях про джерела фінансування школи Милованов відповів, що близько 90 відсотків, це гроші американських та британських мільярдерів. Минулого року KSE зібрала через благодійних фонд близько 50 мільйонів доларів.

З чого почався скандал із зарплатнею Юлії Свириденко

8 квітня народний депутат Володимир Ар'єв написав в пості на Facebook, що Юлія Свириденко у Київській школі економіки за викладацьку діяльність у 2024 році отримала і задекларувала 3 102 506 грн гонорарів.

Пост Володимира Ар'єва про зарплатню Юлії Свириденко Фото: скриншот

Народний депутат зазначив, що інші викладачі вишів можуть тільки мріяти про подібну оплату. Також він написав, що структури школи у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки, очолюване Свириденко. На його думку, це має стати предметом для детального вивчення Національним агентством із запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко розповідала, що активна фаза війни із Росією "закінчиться в цьому році".