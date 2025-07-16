Перестановки в Кабмине: Шмыгаль уволен с должности премьер-министра (видео)

В Верховной Раде состоялось голосование по перестановкам в Кабинете Министров. Народные депутаты согласовали увольнение Дениса Шмыгаля.

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Днем 15 июля Шмыгаль пришел в Верховную Раду и зачитал доклад об итогах своей работы. Чиновник описал, в каких сложных условиях ему пришлось работать, свидетельствует трансляция в канале нардепа Ярослава Железняка. Видим, что парламентарии не слушают Шмыгаля и общаются между собой.

После выступления действующего премьера на трибуну один за другим выходили главы комитетов. Среди прочего, они говорили о сложной экономической ситуации в Украине, о проблемах и достижениях с демографией, образованием, оружием и тому подобное. Звучали благодарности Шмыгалю, хотя и упоминались о проблемах, которые следует исправить новому премьеру. Взял слово глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который заявил об "отсутствии украинского правительства", "отсутствии коалиции" и других политических проблемах.

Наконец состоялось голосование и Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности премьер-министра. Голосов "за" — 261, и решение принято, объявил Стефанчук. Рада отправила в отставку главу правительства.

Перестановки в правительстве — детали

Отметим, Фокус писал о перестановках в правительстве и о том, какие министерства сократят, а какие реорганизуют. Источники редакции рассказали, что сократят Министерство национального единства, которое просуществовало всего лишь восемь месяцев. Изменения коснутся Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Вместо одного ведомства образуют два. Руководителем Министерства культуры не останется действующий глава Николай Точицкий, рассказали собеседники медиа.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил должность премьера вице-премьеру Юлии Свириденко. Чиновница поблагодарила за возможность возглавить правительство. Между тем нардеп Марьяна Безуглая опубликовала сообщение о Виталии Свириденко, брате вице-премьера призывного возраста, который почему-то оказался за пределами Украины.

Нардеп Железняк опубликовал список с возможными перестановками в правительстве. Среди прочего, речь идет о том, что Шмыгаль станет главой Министерства обороны, первым вице-премьером — Михаил Федоров (глава Минцифры), главой Минэнергетики — Светлана Гринчук (была главой Министерства охраны окружающей среды).

Напоминаем, днем 16 июля в Верховной Раде состоялась драка нардепа Алексея Гончаренко с коллегами: политик объяснил, каковы причины его поступка.