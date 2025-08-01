Минус 26, 5 тысяч в месяц: Берлинская озвучила общие потери ВСУ

Мария Берлинская, волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones, заявила, что пока депутаты устраивают шоу с голосованием по НАБУ и САП, украинская армия ежемесячно теряет 26 500 человек в месяц.

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Если эту ситуацию не изменить, то ВС РФ уже к зиме снова будут стоять под Киевом, предупредила Берлинская в своем Telegram-канале.

Мария Берлинская: реакция на голосование по НАБУ и САП

Анализируя события прошлой недели, когда депутаты сразу проголосовали за ликвидацию независимости НАБУ и САП, спровоцировав массовые протесты, а затем проголосовали за возвращение антикоррупционным органам, волонтер отметила, что в украинской политике почти нет культуры достойно признавать свои ошибки.

"Как во дворе за гаражами – типа дал заднюю, значит зассал, не пацан. Поэтому действуют правила обезьяньих альфачей – залезать повыше на пальму, бить всех сверху палкой, истерически кричать, но ни в коем случае не признать, что был не прав. Потому что страшно. Потому что если признаешь, могут подумать, что слабак. Но это правило действует только у примитивных племен. Там, где все ок с образованием – признать ошибку – проявление реальной силы. Все люди ошибаются. Но только действительно сильные не боятся признавать и исправлять", – подчеркнула она.

Плюсом же этой недели Берлинская назвала то, что стало видно и всех политических животных, для которых все события были не о признании ошибки, а о "животном страхе, теплой карьере и беспринципной конъюнктуре".

"Как кто голосует в парламенте, как и кто пытается использовать протесты в собственных политических играх. Как можно переобуваться в воздухе между нажатием кнопок. Не менее важно – создан прецедент. Первый крупный и успешный протест за время полномасштабной войны. Плюс бонусом стало важное практическое доказательство – даже во время масштабной войны у нас таки работает демократия и свобода слова", – пишет автор.

Фото: Скриншот

Мария Берлинская: неутешительная математика российско-украинской войны

Когда страсти в Верховной Раде улеглись, Берлинская приводит очень удручающие цифры, которые имеют место быть в украинской армии сейчас.

По ее словам, каждый день – минус ориентировочно 1550 человек, из которых – до 300 погибших, до 750 раненых и еще около 500 человек ежедневно уходят в СОЧ (самовольное оставление части).

В результате за месяц получается минус 46 500 человек, в то время как мобилизация остается на уровне до 20 тысяч людей.

"Так что мы идем в минус 26 500 в месяц. Минус 318 тысяч в год. Даже если эту цифру сразу разделить на два (легко раненые возвращаются, часть из СЗЧ тоже) – все равно будет поразительная цифра. Минус 159 тысяч в год. И никакой миллионной армии у нас давно нет, к слову. Дни конечно бывают разные, цифры усредненные и ориентировочные. Доступа к секретным документам нет. В основе элементарная логика, общение со многими подразделениями и открытые источники", – объясняет Берлинская.

Если в Украине в год – минус 159 тысяч людей, то в России пополнение войск ежемесячно составляет 9-10 тысяч человек. И это – без какой-то особой мобилизации.

"Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю, пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой", – подытожила Мария.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что 28 мая Мария Берлинская спровоцировала скандал, когда перепостила информацию о производителях дронов. В сети ее обвинили в раскрытии россиянами важной информации. Впоследствии волонтер объяснила, что в таблице приведены старые контакты, которые есть в публичном доступе.

Она также заявила, что уже в 2026 году украинские города могут оказаться под прицелом "дронов-убийц" — автономных БПЛА с элементами искусственного интеллекта, которые будут круглосуточно охотиться на людей.