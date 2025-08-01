Соотношение 1 к 14: Трамп озвучил вероятные потери ВС РФ и ВСУ с начала 2025 года

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно войны в Украине. По его словам, только за последний месяц Россия потеряла около 20 тысяч военных, а с начала года — более 112 тысяч.

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Дональд Трамп в своей социальной сети "Truth Social" отметил, что Украина также понесла серьезные потери: примерно 8 тысяч погибших военных с 1 января 2025 года, не считая пропавших без вести.

"Это чрезвычайно большое количество ненужных смертей", — подчеркнул Трамп.

Также Трамп вспомнил о жертвах среди гражданского населения Украины, которые погибли в результате российских ракетных ударов по Киеву и другим городам.

По мнению политика, эта война была бы возможной к избежанию. Он добавил, что пытается сделать все возможное, чтобы остановить ее.

"Это война, которая никогда не должна была состояться — это война Байдена, а не "Трампа". Я здесь лишь для того, чтобы попытаться ее остановить!", — написал Трамп.

Трамп о потерях на российско-украинской войне Фото: Truth Social / Donald Trump

Потери ВСУ: что известно

1 августа Мария Берлинская, волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones, заявила, что пока депутаты устраивают шоу с голосованием по НАБУ и САП, украинская армия ежемесячно теряет 26 500 человек.

Полковник Юрий Игнат, который возглавляет коммуникации Воздушных сил сообщил, что ВСУ потеряли три истребителя F-16

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии 28 июля сказал, что потери ВС РФ во время войны в Украине составили 1 миллион солдат. При этом он отметил, что "любит русских людей" и не хотел бы вводить дополнительные санкции против России.

Фокус также писал, что российские войска адаптируются к длительной и изнурительной войне, а Россия, несмотря на санкции, изоляцию и потери на поле боя совершенствует модель ведения войны, говорится в новом отчете армии США.