Массовость вместо маневров и боеспособности: на что полагается командование РФ в Украине

Российские войска адаптируются к длительной и изнурительной войне, а Россия, несмотря на санкции, изоляцию и потери на поле боя совершенствует модель ведения войны, говорится в новом отчете армии США.

Related video

Российские войска в Украине усваивают, что тактика, основанная на "жестокости" и количестве, а не качестве, улучшает их положение. Об этом говорится в отчете Управления зарубежных оборонных исследований армии США, на который ссылается издание Task&Purpose.

"Россияне уже вернулись к советской форме на поле боя, отдавая предпочтение массе над маневром, количеству над качеством, мощности над возможностями, жестокости над точностью и мобилизации над готовностью", — говорится в отчете.

Так, армия США начала изучать российско-украинскую войну, обрабатывать основные моменты и делать выводы. В отчете говорится о том, что Россия, несмотря на санкции, изоляцию и потери на поле боя, быстро адаптирует и совершенствует модель ведения войны с использованием большого количества личного состава, импровизацию и новейшие технологии для поддержки операций гораздо дольше, чем многие ожидали.

Дроны — главное

В отчете указано, что дроны в войне стали главным элементом в войне РФ против Украины. Квадрокоптеры-дроны, часто оснащенные самодельной взрывчаткой или термобарической полезной нагрузкой, используются на всех уровнях российской армии. Эти системы производятся в больших масштабах, часто через неформальные сети, и рассматриваются как одноразовые боеприпасы. По данным аналитиков и данных отслеживания из открытых источников, Россия ежемесячно использует десятки тысяч дронов.

Электронная война формирует поле боя

Использование Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — это еще одна сфера, которую выделили в отчете как зрелую и глубоко интегрированную.

Российские батальоны самостоятельно используют такие системы, как, например, "Борисоглебск-2", который глушит украинскую связь и GPS-навигацию, подделывает сигналы беспилотников и разоблачает местонахождение излучателей. РЭБ используется не просто как вспомогательное средство, а для формирования поля боя перед крупными атаками.

Сообщается, что управляемые боеприпасы западного производства, такие как JDAM-ER и снаряды Excalibur не могут справиться с поставленными перед ними задачами из-за использования российских глушилок. І

Российские подразделения адаптируются

Армия США оценила качество российских войск неоднозначно. В отчете говорится о том, что среди ВС РФ есть профессиональные подразделения, но значительная часть войска — мобилизованные призывники и штрафные батальоны, имеют проблемы с моральным духом и координацией.

В отчете говорится о том, что даже в подразделениях низшего уровня тактическое обучение улучшается, подразделения, которые выживают достаточно долго, адаптируются к требованиям окопной войны и сред, перенасыщенных дронами, а солдаты и командиры адаптируются и быстро учатся выживать.

Артиллерия выполняет тяжелую работу

Россия решительно перешла к доктрине, сосредотачивающей внимание на артиллерии, создав формирования, известные как "армейские артиллерийские группы". Эти подразделения интегрируются с разведывательными системами беспилотников для ведения массированного огня по статическим оборонительным сооружениям и скоплениям войск.

Как показывает отчет, Россия медленно и методично завоевывает позиции, используя беспилотники, которые передают цели артиллерии в рамках постоянной цепи уничтожений.

Усилия всего государства

Главная тема, распространенная по всему отчету, заключается в том, что эта война ведется на всех уровнях общества. В эту борьбу вовлечены министерства, гражданская промышленность, университеты и городские органы власти.

В качестве примера приводится хлебозавод в Тамбове в РФ, где один из цехов переоборудовали для производства дронов FPV. Местные чиновники помогают выполнять квоты набора и собирать деньги на покупку снаряжения для войск.

Такое размывание границ между гражданскими и военными не является случайностью — это часть того, как Россия поддерживает свои военные усилия, говорится в отчете.

США учатся на войне в Украине

Армия США уже внедряет изменения. В 2024 году она начала внедрять методы обнаружения и маскировки дронов в учебную подготовку рядового состава. Сейчас солдаты тренируются уменьшать свою видимость для разведывательных устройств над головой — прямой урок из украинских окопов.

Напомним, что ВС РФ наступают на Запорожье и имеют определенное продвижение. Причина возможного ухудшения ситуации — замена подразделений Сил обороны, которая состоялась во время наступления россиян на Сумы.

Также в ОСУВ "Хортице" 28 июля сообщили, что акцент российских наступлений сейчас сместился. Идея выйти в Днепропетровскую область не оправдала себя, поэтому активность на Новопавловском направлении, которое ранее было в лидерах по количеству штурмов врага, упала.