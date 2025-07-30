Масовість замість маневрів і боєздатності: на що покладається командування РФ в Україні
Російські війська адаптуються до тривалої та виснажливої війни, а Росія, попри санкції, ізоляцію та втрати на полі бою вдосконалює модель ведення війни, йдеться у новому звіті армії США.
Російські війська в Україні засвоюють, що тактика, заснована на "жорстокості" та кількості, а не якості, покращує їхнє становище. Про це йдеться у звіті Управління закордонних оборонних досліджень армії США, на який посилається видання Task&Purpose.
"Росіяни вже повернулися до радянської форми на полі бою, надаючи перевагу масі над маневром, кількості над якістю, потужності над можливостями, жорстокості над точністю та мобілізації над готовністю", – йдеться у звіті.
Так, армія США почала вивчати російсько-українську війну, опрацьовувати основні моменти та робити висновки. У звіті йдеться про те, що Росія, попри санкції, ізоляцію та втрати на полі бою, швидко адаптує та вдосконалює модель ведення війни з використанням великої кількості особового складу, імпровізацію та новітні технології для підтримки операцій набагато довше, ніж багато хто очікував.
Дрони — головне
У звіті вказано, що дрони у війні стали головним елементом у війні РФ проти України. Квадрокоптери-дрони, часто оснащені саморобною вибухівкою або термобаричним корисним навантаженням, використовуються на всіх рівнях російської армії. Ці системи виробляються у великих масштабах, часто через неформальні мережі, і розглядаються як одноразові боєприпаси. За даними аналітиків та даних відстеження з відкритих джерел, Росія щомісяця використовує десятки тисяч дронів.
Електронна війна формує поле бою
Використання Росією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) – це ще одна сфера, яку виділили у звіті як зрілу та глибоко інтегровану.
Російські батальйони самостійно використовують такі системи, як, наприклад, "Борисоглібськ-2", який глушить український зв'язок та GPS-навігацію, підробляє сигнали безпілотників та викриває місцезнаходження випромінювачів. РЕБ використовується не просто як допоміжний засіб, а для формування поля бою перед великими атаками.
Повідомляється, що керовані боєприпаси західного виробництва, такі як JDAM-ER та снаряди Excalibur не можуть впоратися з поставленими перед ними завданнями через використання російських глушилок. І
Російські підрозділи адаптуються
Армія США оцінила якість російських військ неоднозначно. У звіті йдеться про те, що серед ЗС РФ є професійні підрозділи, але значна частина війська — мобілізовані призовники та штрафні батальйони, мають проблеми з моральним духом та координацією.
У звіті йдеться про те, що навіть у підрозділах нижчого рівня тактичне навчання покращуються, підрозділи, які виживають достатньо довго, адаптуються до вимог окопної війни та середовищ, перенасичених дронів, а солдати та командири адаптуються та швидко вчаться виживати.
Артилерія виконує важку роботу
Росія рішуче перейшла до доктрини, що зосереджує увагу на артилерії , створивши формування, відомі як "армійські артилерійські групи". Ці підрозділи інтегруються з розвідувальними системами безпілотників для ведення масованого вогню по статичних оборонних спорудах та скупченнях військ.
Як показує звіт, Росія повільно та методично завойовує позиції, використовуючи безпілотники, які передають цілі артилерії в рамках постійного ланцюга знищень.
Зусилля всієї держави
Головна тема, поширена по всьому звіту, полягає в тому, що ця війна ведеться на всіх рівнях суспільства. До цієї боротьби залучені міністерства, цивільна промисловість, університети та міські органи влади.
Як приклад, наводиться хлібозавод у Тамбові в РФ, де один із цехів переобладнали для виробництва дронів FPV. Місцеві чиновники допомагають виконувати квоти набору та збирати гроші на купівлю спорядження для військ.
Таке розмивання меж між цивільними та військовими не є випадковістю – це частина того, як Росія підтримує свої військові зусилля, йдеться у звіті.
США вчаться на війні в Україні
Армія США вже впроваджує зміни. У 2024 році вона почала впроваджувати методи виявлення та маскування дронів до навчальної підготовки рядового складу. Зараз солдати тренуються зменшувати свою видимість для розвідувальних пристроїв над головою — прямий урок з українських окопів.
Нагадаємо, що ЗС РФ наступають на Запоріжжя і мають певне просування. Причина можливого погіршення ситуації — заміна підрозділів Сил оборони, яка відбулась під час наступу росіян на Суми.
Також в ОСУВ "Хортиці" 28 липня повідомили, що акцент російських наступів зараз змістився. Ідея вийти до Дніпропетровської області не виправдала себе, тож активність на Новопавлівському напрямку, який раніше був у лідерах за кількістю штурмів ворога, впала.