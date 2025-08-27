29-30 тис. втрат: чому серпень став для ЗС РФ "найлегшим" місяцем із квітня 2024 року — Коваленко

Серпень 2025 року може стати для російської армії місяцем із найменшими втратами особового складу з квітня минулого року. Орієнтовна цифра — 29-30 тисяч осіб.

Зниження зумовлене не успіхами Росії, а зміною тактики та низкою структурних проблем у Збройних силах РФ, пише військовий експерт Олександр Коваленко в соцмережах.

Головна причина — перехід російських окупаційних військ на ведення бойових дій переважно піхотою. Коваленко пояснив, що Сили оборони України за час війни адаптувалися до знищення механізованих колон і бронетехніки, але поки що не знайшли оптимальних методів для нанесення масштабних втрат саме в живій силі противника.

Динаміка втрат у живій силі ЗС РФ Фото: Telegram/ Александр Коваленко

За словами експертів, ставка на FPV-дрони зіграла двояку роль: техніку стали знищувати ефективніше, але методи системного виснаження піхоти досі не інтегровані належним чином.

Окремої уваги заслуговує коментар Коваленка про стійкий тренд: у російських військ втрати вбитими стабільно перевищують поранених у 2-3 рази. Така аномальна диспропорція пояснюється як тактикою застосування військ, так і обмеженими можливостями евакуації та медичного забезпечення.

Втрати танків і бронетехніки ЗС РФ

Втрати росіян у танках (ОБТ) і бойових броньованих машинах (ББМ) також показують вкрай низькі показники. Але це не результат збереження техніки, а показник її дефіциту — російська армія не в змозі компенсувати щомісячні втрати бронетехніки, тому застосовується жорстка "економія" машин, що залишилися.

До кінця 2025 року, вважає Коваленко, до кризи з ОБТ і ББМ додасться і дефіцит артилерії — як стовбурної, так і реактивної, який вже почав проявлятися.

На тлі економії бронетехніки зростає роль автомобільного транспорту. Через це втрати вантажівок та іншої допоміжної техніки в серпні можуть увійти в ТОП-3 за весь час повномасштабного вторгнення.

Динаміка втрат у танках ЗС РФ Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Динаміка втрат ЗС РФ у броньованій техніці Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Динаміка втрат ЗС РФ в автомобілях Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Таким чином, скорочення кількості бронетехніки та артилерії неминуче зміщує акцент російської армії на масове використання живої сили. Експерт прогнозує, що вже 2026 року Росія перейде до формату "маршового батальйону" чисельністю понад 700 тисяч військовослужбовців.

Раніше українські військові розповіли про втрати противника під Покровськом, Донецької області. За два дні в боях під Покровськом загинули 151 росіянин.