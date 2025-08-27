29–30 тыс. потерь: почему август стал для ВС РФ самым "легким" месяцем с апреля 2024 — Коваленко

Август 2025 года может стать для российской армии месяцем с наименьшими потерями личного состава с апреля прошлого года. Ориентировочная цифра — 29–30 тысяч человек.

Снижение обусловлено не успехами России, а изменением тактики и рядом структурных проблем в Вооруженных силах РФ, пишет военный эксперт Александр Коваленко в соцсетях.

Главная причина — переход российских оккупационных войск на ведение боевых действий преимущественно пехотой. Коваленко пояснил, что Силы обороны Украины за время войны адаптировались к уничтожению механизированных колонн и бронетехники, но пока не нашли оптимальных методов для нанесения масштабных потерь именно в живой силе противника.

Динамика потерь в живой силе ВС РФ Фото: Telegram/ Александр Коваленко

По словам экспертов, ставка на FPV-дроны сыграла двоякую роль: техника стала уничтожаться эффективнее, но методы системного истощения пехоты до сих пор не интегрированы должным образом.

Отдельного внимания заслуживает комментарии Коваленко об устойчивом тренде: у российских войск потери убитыми стабильно превышают раненых в 2–3 раза. Такая аномальная диспропорция объясняется как тактикой применения войск, так и ограниченными возможностями эвакуации и медицинского обеспечения.

Потери танков и бронетехники ВС РФ

Потери россиян в танках (ОБТ) и боевых бронированных машинах (ББМ) также показывают крайне низкие показатели. Но это не результат сохранности техники, а показатель ее дефицита - российская армия не в состоянии компенсировать ежемесячные утраты бронетехники, поэтому применяется жесткая «экономия» оставшихся машин.

К концу 2025 года, считает Коваленко, к кризису с ОБТ и ББМ добавится и дефицит артиллерии — как ствольной, так и реактивной, который уже начал проявляться.

На фоне экономии бронетехники возрастает роль автомобильного транспорта. В силу этого потери грузовиков и другой вспомогательной техники в августе могут войти в ТОП-3 за все время полномасштабного вторжения.

Динамика потерь в танках ВС РФ Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Динамика потерь ВС РФ в бронированной технике Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Динамика потерь ВС РФ в автомобилях Фото: Telegram/ Александр Коваленко

Таким образом, сокращение количества бронетехники и артиллерии неизбежно смещает акцент российской армии на массовое использование живой силы. Эксперт прогнозирует, что уже в 2026 году Россия перейдет к формату «маршевого батальона» численностью более 700 тысяч военнослужащих.

Ранее украинские военные рассказали о потерях противника под Покровском, Донецкой области. За два дня в боях под Покровском погибли 151 россиян.