Цифри підтверджені відео: Зеленський розповів, скільки росіян гине на полі бою щомісяця
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що армія Росії щомісячно несе втрати приблизно 30 тисяч саме загиблими.
Він наголосив, що це саме загиблі росіяни, а не поранені. Про це Зеленський сказав під час виступу в парламенті Нідерландів.
"Був місяць, коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць — 31 тисяча. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті. Російські штурми божевільно криваві, але Путіну байдуже", — заявив Зеленський.
Водночас він звернув увагу на те, що росіянам байдуже на людей, і вони "не рахують убитих", а натомість їм важливий "кожен долар, кожне євро", які вони втрачають.
Зеленський закликав Нідерланди підтримати рішення щодо передавання Україні заморожених російських активів. Він нагадав, що більша частина з них — саме у Європі.
"Ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані, щоби захищатися від саме російської агресії. Агресор має заплатити. І це також про відновлення справедливості — у такий спосіб, щоб Росія це справді відчула", — зазначив український лідер.
Нагадаємо, що в серпні Дональд Трамп заявив, що росіяни втратили приблизно 20 тисяч військових загиблими за один місяць, а з початку року втрати складали понад 112 тисяч. Натомість Україна, за його даними, станом на серпень втратила 8 тисяч людей загиблими.
Український волонтер Тарас Чмут підтвердив, що Україна втрачає набагато менше особового складу, ніж Росія. Він зазначив, що цифри, озвучені Зеленським, — 18 солдат загиблими, 243 пораненими і 79 зниклими безвісти щодня — близькі до дійсності.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче віддавати Донбас, а також ні де-юре, ні де-факто не визнаватиме ці території російськими.