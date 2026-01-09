Россия потеряла в войне с Украиной 19 генералов, — The Insider

С начала полномасштабного вторжения на фронте и в тылу погибли как минимум 19 российских генералов. Последним ликвидированным топ-офицером ВС РФ считается Фанил Сарваров, которого подорвали в Москве в конце 2025 года.

Не все смерти официально были подтверждены Минобороны, однако их имена есть в открытых данных и сообщений как украинских, так и российских источников, сообщает The Insider.

Причиной смерти высшего командования в российских войсках называются удары по штабам, авиаинциденты, диверсии и взрывы на территории РФ. Несколько генералов "сняты" снайперами или ликвидированы артиллерийскими ударами в первые месяцы войны.

Первым генералом, смерть которого подтвердили в Москве, стал генерал-майор Андрей Суховецкий. Он занимал пост заместителя командующего 41-й общевойсковой армией. 28 февраля 2022 года в Черниговской области его застрелил украинский снайпер.

В этом же году стало известно о смерти генералов Олега Митяева, Владимира Фролова, Андрея Симонова, Канамата Боташева и Романа Кутузова.

Также в 2022-м сообщалось о смерти генерал-майора Андрея Колесникова, однако в 2023 году телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев опубликовал, как утверждалось, свежий репортаж из Сирии, где его собеседником был Колесников, занявший должность заместителя командующего российской группировкой.

За годы войны этот список пополнился Сергеем Горячевым, Олегом Цоковым, Владимиром Завадским и другими.

В 2024 году и в 2025-м погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков.

Последней на сегодня является смерть начальника управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров, который погиб при взрыве автомобиля в Москве 25 декабря прошлого года.

По информации ресурса, некоторые из погибших на момент смерти находились в отставке или служили в добровольческих и штурмовых подразделениях, включая формирования "Шторм Z" и ЧВК.

